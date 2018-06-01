Почему гиперзвуковое оружие опаснее ядерного

Во второй половине прошлого века мир от глобальной катастрофы удерживал ядерный паритет двух сверхдержав — СССР и США , который предполагал гарантированное взаимоуничтожение в случае начала боевых действий. В наше время создается принципиально новое оружие, которое является гораздо более опасным и разрушительным, чем ядерное. Речь идет о гиперзвуковых системах.

Со скоростью махов

Что такое гиперзвуковое оружие? Это новейшие системы, способные передвигаться со скоростью, значительно большей, чем скорость звука, — 6 000 километров в час. Это делает подобное оружие неуязвимым для современных систем противоракетной обороны, какими бы продвинутыми в техническом плане они ни были.

Еще одно важное преимущество гиперзвука — он существенно уменьшает время для принятия решения по ответному удару. В условиях, когда все стратегическое командование замыкается на главе государства, возможности для эффективного ответа значительно снижаются.

Противоракеты бесполезны

До недавнего времени в условиях господства ядерного оружия государства защищали свои территории с помощью системы противоракетной обороны, которая включает средства обнаружения, оповещения и непосредственно сами противоракеты. Задача ПРО — успеть уничтожить вражескую боеголовку до того, как она поразит цель.

Проблема в том, что даже самые современные системы противоракетной обороны заточены на ракеты, летящие по баллистической траектории. Их полет рассчитывается: вычисляется место гипотетического удара вероятного противника, после чего там сосредотачиваются достаточные для отражения атаки силы.

С гиперзвуковым оружием это не работает. Его скорость, в разы превосходящая отметку в пять тысяч километров в час, не оставляет времени на то, чтобы соответствующим образом отреагировать. Использование гиперзвукового оружия позволяет уничтожить ядерный щит любого противника в считанные минуты без угрозы возмездия.

Таким образом, накопленные некоторыми мировыми державами ядерные арсеналы становятся просто бесполезными. Неуязвимость и колоссальная скорость гиперзвукового оружия — вот что делает его опаснее ядерного. Кроме того, ни один, даже самый мощный, компьютер не способен вычислить постоянно меняющуюся траекторию гиперзвуковых ракет.

Исчезновение фактора сдерживания в таком случае резко повышает вероятность превентивной атаки. Может появиться соблазн использовать гиперзвук для нанесения быстрого и эффективного удара и обезоруживания противника с целью принудить его к выгодным для себя условиям.

Российские разработки

Слухи о создании Россией собственного сверхзвукового оружия ходили уже давно. В Минобороны этого не отрицали. Все точки над i расставил президент Владимир Путин . 1 марта 2018 года он выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, глава государства представил новейшие сверхзвуковые комплексы, которые уже совсем скоро должны стать основой обороны страны.

Так, президент прокомментировал видео, демонстрирующее гиперзвуковой комплекс «Аванград», способный совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Его скорость — более 20 махов, или около 25 тысяч километров в час. Крылатый блок может маневрировать, отклоняться от заданной траектории на тысячу километров. Столь значительные амплитуды делают «Авангард» недосягаемым для любой ПРО.

Первыми носителями гиперзвукового комплекса станут ракеты SS-19 «Стилет». В дальнейшем, после принятия на вооружение новых тяжелых ракеты РС-28 «Сармат», «Авангард» будет устанавливаться на них.

А что есть у Штатов?

Американцы в свою очередь продолжают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider. Правда, скорость ее значительно ниже, чем у «Авангарда», — не более 7,5 тысячи километров в час (около шести махов).

Пентагон планирует использовать ракету в рамках стратегии быстрого глобального удара, которая предполагает возможность атаковать любую цель на всем земном шаре в течение одного часа.