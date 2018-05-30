Академик Арбатов предостерёг мир от новой войны

В ходе выступления на Примаковских чтениях участник Великой Отечественной войны, академик Георгий Арбатов предостерёг мир от новой, чудовищной гонки вооружений, передает корреспондент News.ru Он рассказал о глобальных проблемах в вопросе контроля вооружений и пугающей безответственности тех мировых лидеров, которые воспринимают ядерные вооружения и контроль над ними как разменную монету в большой внешнеполитической игре. «Для них ядерная война, массовые разрушения и гибель миллионов людей — нечто абстрактное», — сказал учёный.

По его словам, граница между ядерными и неядерными вооружениями неуклонно стирается в современном мире. Тем страшнее слышать заявления и бравады участников мировой политической арены о готовности применять суперсовременные средства вооружений.

«Мы стоим на пороге нового цикла гонки вооружений. И этот цикл может быть хуже, чем тот, что был во времена холодной войны», — пояснил Арбатов.