«России есть чем ответить Илону Маску»

Между тем американские компании продолжают опережать Россию по темпам создания и испытания многоразовых ступеней ракет, а мировой рынок завоевывают ракеты, созданные SpaceX . Тем не менее работа над новыми космическими проектами в России только усиливается. Одно из самых главных достижений отечественной космонавтики последних лет — инновационные многоразовые ракеты «Союз-5». Комментирует эксперт IT-индустрии Павел Терентьев

«Удержать позиции России на международном рынке космических перевозок намерены компании РКК «Энергия» и «Прогресс». Эти предприятия начали работу над созданием ракеты многоразового использования на базе космического корабля «Союз-5». Ракету могут обслуживать как наземные космодромы Байконур и Восточный, так и тихоокеанская площадка запуска.

Разработчики аппарата говорят, что работают не только над многоразовой ракетой, но и над одноразовым летательным аппаратом. Носитель среднего класса частого использования должен заменить устаревший аппарат «Зенит» , который ранее выпускался в рамках сотрудничества компаний России и Украины

Вскоре специалисты намерены протестировать первую, наиболее дорогую, ракету-ступень. Если результаты удовлетворят экспертов, то работы над конкурентом Falcon 9 будут продолжены. При этом российский «Союз-5» сможет садиться не только на поверхность Земли, но и будет приспособлен для других, альтернативных вариантов приземления, например, парашютных. Инженеры уверены, что смогут разработать такой космический аппарат, который будет работать как в многоразовой, так и в одноразовой версии, что позволит запускать аппараты с одних и тех же площадок, не переоборудуя их.

Эксперты уверены, что на сегодняшний день российские предприятия технически готовы к такому проекту. При этом многоразовые ступени не только повысят позиции России в космосе, но и сделают космические перевозки в стране более дешевыми. На каждом запуске такого аппарата можно сэкономить от 10% до 20% от обычного бюджета полета благодаря сокращению расходов на производство двигателей.

Сейчас США опережают Россию по темпам создания и испытания многоразовых ступеней ракет. Так, в 2015 году компания Blue Origin провела пробный старт одноступенчатой ракеты лёгкого класса, и в том же году SpaceX, компания Илона Маска , успешно посадила первую ступень двухступенчатой ракеты Falcon 9. Однако соотношение сил на этом рынке может заметно измениться с реализацией нового российского проекта.

Возможности России в других нишах космонавтики

Перспективность рынка дистанционного зондирования Земли объясняется, с одной стороны, удешевлением производства, а с другой — большими возможностями, которые открывают для различных исследователей данные, полученные из космоса. Благодаря постоянному мониторингу планеты можно не только выявлять и анализировать лесные пожары, природные и техногенные катастрофы, оценивать сейсмическую активность, но и вести разведку полезных ископаемых, открывая новые газовые и нефтяные месторождения.

В этой области космонавтики лидерство также пока остается за западными компаниями, однако в последние годы благодаря росту инвестиций в отрасль и ее общему технологическому оздоровлению рынок ДЗЗ в России начинает активно расти. Учитывая технологическую базу, оставшуюся от СССР, и сохранившиеся научные разработки, это развитие может стать уверенным преследованием лидеров.

Один из наиболее масштабных проектов России на рынке дистанционного зондирования Земли — работа над созданием обновляемой цифровой модели всей поверхности планеты. Новый проект, которым занимается Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем», получил название «Цифровая Земля».

Проект предполагает создание и регулярное обновление сплошного покрытия территории всего земного шара данными, полученными из космоса. Точность модели Земли составит около 1 м (причем данные будут постоянно обновляться). Для сравнения: Google Earth предлагает данные с таким масштабом только для крупных мировых мегаполисов и использует их прежде всего в странах Запада. Для России и стран БРИКС данные с такой точностью недоступны. Поэтому новый российский сервис будет направлен в первую очередь именно на эти территории планеты.

С ростом спроса на снимки земной поверхности в высоком разрешении связан и бурный рост производства малогабаритных спутников, которые могут использоваться для дистанционного зондирования Земли. По данным Satellite Industries Association, рынок малых спутников для наблюдения за Землей является самым быстрорастущим сегментом мировой спутниковой индустрии, оборот которой превышает $260 млрд В 2016 году на малые спутники обеспечили 11% роста всего рынка.

Россия пока только начинает создавать собственные платформы для малых космических аппаратов. В июне 2017 года транспортный корабль «Прогресс» доставил на борт МКС первый российский профессиональный наноспутник ТНС-0 № 2, разработанный в РКС. При собственном весе 4 кг спутник может брать на борт до 6 кг полезной нагрузки.

Сегодня российские государственные научно-производственные организации продолжают активно работать над совершенствованием новой технологии. В результате уже через несколько лет российские производители могут занять значительную долю на стремительно растущем рынке малых космических аппаратов.

Другое направление, открывающее большие возможности для российской космонавтики — это технологии спутниковой навигации. Сегодня в мире работает около 5 млрд устройств, использующих спутниковую навигацию. А к 2020 году их число, как ожидается, достигнет 8 млрд По данным аналитиков, до 2020 года рынок будет расти на 6% в год.

Занять заметную долю этого рынка Россия может благодаря системе ГЛОНАСС. На основе этой платформы уже сейчас создаются новые системы и программные продукты. Так, с помощью решений Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП) можно добиться сантиметровой точности при определении местоположения объектов на территории России. Другая разработка — Система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений (ВМСИС) — позволяет непрерывно контролировать смещения и колебания элементов конструкций АЭС, мостов, плотин, башен и других инженерных конструкций.

Пока почти по всем направлениям космонавтики российские компании лишь догоняют западные. Случаи мирового лидерства российской космической индустрии скорее исключение, однако отечественные разработки за счет своей экономичности и сравнительно невысокой цены в скором времени могут составить серьезную конкуренцию западным технологиям на рынках тех стран, где разработки компаний из США и Европы представлены слабо. К примеру, себестоимость многоразовых ракет в России на 22% ниже затрат на производство таких же аппаратов в Соединенных Штатах. Примерно то же самое можно сказать и о спутниковых технологиях, разрабатываемых в России.

Сейчас в РФ продолжает действовать Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы. Несмотря на то, что запланированные в 2015 году объемы финансирования космонавтики из-за экономического кризиса в ней были заметно сокращены, тем не менее документ предусматривает целый комплекс мер по внедрению перспективных цифровых технологий и математического моделирования в производство космических ракет. Таким образом, в среднесрочной перспективе, через 5-7 лет, за счет всех названных факторов российская космонавтика может значительно потеснить мировых лидеров».