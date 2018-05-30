В России выпустят «летающий внедорожник» 

В 2022 году в России состоится первый полет демонстратора «летающего внедорожника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).
«Летающий внедорожник» будет представлять собой самолет со сверхкоротким взлетом и посадкой. В ФПИ заявили, что разработкой уже заинтересовались в Минобороны и МЧС.
В фонде рассчитывают, что транспортное средство сможет взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров. Самолет оснастят схемой «активного обдува несущих поверхностей». Обдув будут осуществлять десять воздушных винтов с электроприводом, которые установят на передней кромке крыла.
При скорости в 250 километров в час «внедорожник» сможет совершать полет на тысячу километров. Максимальная скорость составит 315 километров в час. Самолет сможет перевозить до 500 килограммов полезной нагрузки.
Оператору «внедорожника» не потребуются специальные летные навыки. Также в самолете предусмотрен автономный режим.
«Российская газета» писала, что «летающий внедорожник» потребуется для местности, где нет дорог и не развита авиационная инфраструктура. По данным газеты, в ФПИ заявляли о планах «стереть разницу между водителем и пилотом». Вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский говорил «РГ», что у летающего автомобиля должен быть электромотор, а также его необходимо сделать сравнительно небольшим (до двух тонн).