В России выпустят «летающий внедорожник»

В 2022 году в России состоится первый полет демонстратора «летающего внедорожника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

МЧС. «Летающий внедорожник» будет представлять собой самолет со сверхкоротким взлетом и посадкой. В ФПИ заявили, что разработкой уже заинтересовались в Минобороны

В фонде рассчитывают, что транспортное средство сможет взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров. Самолет оснастят схемой «активного обдува несущих поверхностей». Обдув будут осуществлять десять воздушных винтов с электроприводом, которые установят на передней кромке крыла.

При скорости в 250 километров в час «внедорожник» сможет совершать полет на тысячу километров. Максимальная скорость составит 315 километров в час. Самолет сможет перевозить до 500 килограммов полезной нагрузки.

Оператору «внедорожника» не потребуются специальные летные навыки. Также в самолете предусмотрен автономный режим.