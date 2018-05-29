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РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
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РФ нашла применение сирийским «Томагавкам» 

Рамблер 3 часа назад
Полученные от Сирии американские ракеты «Томагавк» помогут России разработать комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимира Михеева.
По словам собеседника агентства, в корпорации уже готовят технические задания на новые работы, чтобы с учетом полученной при исследовании ракет информации построить образцы новой российской «техники электронной войны».
Михеев подчеркнул, что цель новых комплексов РЭБ — перекрыть оптические и радиотехнические диапазоны «Томагавков».
На создание систем РЭБ потребуется около двух-трех лет.
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии 14 апреля. Свои действия западные союзники объяснили сообщениями о химатаке в сирийской Думе. Президент США Дональд Трамп говорил, что для удара было решено применить новые «умные ракеты».
Позже СМИ сообщили, что Сирия передала России две крылатые ракеты в «достаточно хорошем состоянии», которые не взорвались во время удара США.
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