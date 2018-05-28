Вместо F-35 Турция может купить Су-57

Турция может приобрести у России истребители Су-57, если США откажутся поставлять Анкаре свои истребители F-35, пишут СМИ. При этом отказываться от права на американские самолеты Турция не будет, но обсуждения возможной альтернативы начались — Су-57 почти в два раза дешевле аналогов из США. Официальных комментариев по вопросу самолетов Анкара не дает.

Истребители Су-57 могут быть куплены Турцией у России в том случае, если США решат не продавать туркам свои истребители F-35, сообщает НСН со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak.

В публикации говорится, что Анкара не будет отказываться от права на покупку американских самолетов — их поставки должны начаться в июне 2018 года. Однако при этом

газета сообщает о начавшихся обсуждениях возможной альтернативы американским машинам — их место могут занять в два раза менее дорогие российские Су-57, если США захотят надавить на Турцию из-за желания приобрести ЗРК С-400 у РФ.

Об уровне обсуждений будущего приобретения новых истребителей издание не сообщает. Анкара также не дает официальных комментариев по теме выбора возможного поставщика самолетов.

23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не покупала у Российской Федерации зенитно-ракетные системы С-400, передает ФАН.

США могут шантажировать Турцию, намекнул Помпео, указав, что Вашингтон еще не решил, будет ли он продавать Анкаре свои самолеты F-35.

«Надеемся, они никогда их [С-400] не приобретут», — заявил Помпео, подчеркнув, что Турция должна оставаться в НАТО и следовать политике Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна подготовит ответные меры, если власти США откажутся поставлять истребители F-35. По словам Чавушоглу, возможная приостановка поставок американских самолетов, которую в данный момент обсуждают в палате представителей Конгресса США , не соответствует правилам союзнических взаимоотношений, которые приняты в НАТО. Более того, он охарактеризовал подобное решение как «неправильное и нелогичное».

8 мая советник Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки — в середине лета 2019 года.

«Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — подчеркнул турецкий советник.

Демир также прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении Турции в связи с закупкой С-400. По его словам, Анкаре известно о подобных сообщениях, но президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин «приняли четкое решение».

«Ожидаем, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим, и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл», — подытожил чиновник.

4 мая официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что американская администрация продолжает выражать свою «серьезную обеспокоенность» в связи с решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.

«В соответствии с договоренностями с НАТО они [Турция] должны приобретать лишь то оружие и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость», — отметила Науэрт.

Представитель Госдепа также отказалась давать комментарии относительно заявления помощника госсекретаря США Уэса Митчелла о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на участие турецкой стороны в программе истребителя F-35.