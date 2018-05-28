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Китай разрабатывает уникальную навигационную систему для беспилотного транспорта
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Китай разрабатывает уникальную навигационную систему для беспилотного транспорта 

Свободная пресса 41 минуту назад
Китайские учёные работают над созданием уникальной спутниковой навигационной системы, предназначенной для беспилотного транспорта.
Как передаёт агентство «Синьхуа», речь идёт о низкоорбитальной системе спутниковой дифференциальной навигации (SBAS), разрабатываемой Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).
Уникальность этой системы заключается в том, что она будет действовать на основе низкоорбитального микронаноспутника, способного выполнять позиционирование с точностью до сантиметра за пять минут.
Благодаря этому спутнику низкоорбитальная система SBAS может осуществлять высокоточное позиционирование как на море, так и в отдаленных горных районах, а также служить наземным станциям слежения.
Кроме того, система SBAS считается идеальным выбором для управления беспилотным транспортом благодаря ее низкой себестоимости и глобальному охвату.
Низкоорбитальная система SBAS сможет также применяться для дронов сельхозназначения и мониторинга горных оползней.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайская спутниковая система BeiDou составит конкуренцию GPS и ГЛОНАСС.
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