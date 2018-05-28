Китай разрабатывает уникальную навигационную систему для беспилотного транспорта

Китайские учёные работают над созданием уникальной спутниковой навигационной системы, предназначенной для беспилотного транспорта.

Как передаёт агентство «Синьхуа», речь идёт о низкоорбитальной системе спутниковой дифференциальной навигации (SBAS), разрабатываемой Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).

Уникальность этой системы заключается в том, что она будет действовать на основе низкоорбитального микронаноспутника, способного выполнять позиционирование с точностью до сантиметра за пять минут.

Благодаря этому спутнику низкоорбитальная система SBAS может осуществлять высокоточное позиционирование как на море, так и в отдаленных горных районах, а также служить наземным станциям слежения.

Кроме того, система SBAS считается идеальным выбором для управления беспилотным транспортом благодаря ее низкой себестоимости и глобальному охвату.

Низкоорбитальная система SBAS сможет также применяться для дронов сельхозназначения и мониторинга горных оползней.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайская спутниковая система BeiDou составит конкуренцию GPS и ГЛОНАСС.

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