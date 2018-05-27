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Rocket Lab перенесла сроки первого коммерческого запуска ракеты «Электрон»
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Rocket Lab перенесла сроки первого коммерческого запуска ракеты «Электрон» 

Популярная механика 32 минуты назад
Фото: Популярная механика
Изначально первая полностью коммерческая миссия Rocket Lab ожидалась в конце июня — начале мая, однако компания решила несколько отодвинуть сроки. Как пишет The Verge, это было связано с неожиданно возникшей технической проблемой — когда ракету-носитель «Электрон» готовили к пуску, установили на стартовый стол и заправили топливом, инженеры заметили, что один из двигателей работает странно. В компании решили отложить запуск, чтобы разобраться, что не так — и в итоге, по словам Петера Бека (Peter Beck), CEO Rocket Lab, неполадка была выявлена и устранена.
В рамках миссии Rocket Lab рассчитывала, что ракета выведет на орбиту два небольших спутника Lemur-2, разработанных Spire Global, и аппарат производства Tyvak Nano-Satellite Systems. Теперь же, как решили в компании, «Электрон» в качестве полезной нагрузки будет нести еще два аппарата: исследовательский спутник, созданный студентами, и еще один специальный тестовый спутник c плоским отражающим парусом.
Rocket Lab планирует запустить «Электрон» с пятью аппаратами где-то между 23 июня и 6 июля. Ракета будет запущена с космодрома компании в Новой Зеландии. Первый испытательный полет «Электрона» прошел в мае в 2017 года (тогда ракета вышла в космос, но не достигла орбиты), а первый успешный запуск, когда ракета достигла орбиты, состоялся в январе.
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