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Латвийских военных вооружат «Стингерами»
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Латвийских военных вооружат «Стингерами» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Латвии летом планируют получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны Stinger, сообщили в Минобороны страны. Сейчас союзники согласовывают технические условия для приема оборудования.
Командующий латвийской армией Леонид Калниньш считает приобретение Stinger успешным с финансовой точки зрения, хотя конкретных сумм он не назвал. В свою очередь глава Минобороны Раймонд Бергманис заявил, что система значительно усилит военную мощь государства.
ЗРК Stinger состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска, передает "Интерфакс".
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