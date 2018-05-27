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Испытания боевого экзоскелета попали на видео
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Испытания боевого экзоскелета попали на видео 

Российская Газета 46 минут назад
В американской армии в декабре 2018 году приступят к испытаниям нового экзоскелета нижних конечностей. Это устройство называется ONYX, с его помощью военнослужащие смогут преодолевать значительные расстояния. Как оно действует, показали на видео.
По данным издания Breaking Defense, экзоскелет разработали в компании Lockheed Martin. В него включены несколько миниатюрных сервоприводов, Именно они и обеспечивают движение.
Как утверждают авторы проекта, ONYX в состоянии самостоятельно приспосабливаться к движениям военнослужащего. Он определяет, по какой дороге идет боец, с каким грузом. Если человек без экипировки, экзоскелет просто отключается, но тут же начинает работать, когда появляется нагрузка: например, военнослужащий поднимается или спускается с горы, берет груз.
Вес экзоскелета — 6,4 килограмма. Он может работать восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов — с аккумулятором в 5,4 килограмма. По информации компании-разработчика, полевое тестирование начнется в декабре нынешнего года. Планируют получить контракт на поставку и начать производство ONYX в 2020 году.
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