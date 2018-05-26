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В США разработали новую систему борьбы с БПЛА
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В США разработали новую систему борьбы с БПЛА 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Американская компания Sierra Nevada разработала компактную установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая может размещаться на пикапах и эффективно работать во время движения, сообщает портал Defense News.
Новая система под названием "X-Madis" может обнаруживать, распознавать и поражать цели с применением средств РЭБ прямо во время движения на скорости до 80 километров в час. При этом для обслуживания системы достаточно всего одного оператора, который сможет управлять ей из кабины транспортного средства.
Как рассказали в компании, "X-Madis" может быть установлена на различных подвижных платформах — таких, как тяжелый пикап, сверхлегкий внедорожник или лодка.
Кроме того, система уже была протестирована на некоторых видах военного транспорта, состоящих на вооружении армии США.
Новую разработку представили на выставке SOFIC 2018, которая проходит в эти дни в городе Тампа во Флориде.
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