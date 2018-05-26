В США разработали новую систему борьбы с БПЛА

Американская компания Sierra Nevada разработала компактную установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая может размещаться на пикапах и эффективно работать во время движения, сообщает портал Defense News.

Новая система под названием "X-Madis" может обнаруживать, распознавать и поражать цели с применением средств РЭБ прямо во время движения на скорости до 80 километров в час. При этом для обслуживания системы достаточно всего одного оператора, который сможет управлять ей из кабины транспортного средства.

Как рассказали в компании, "X-Madis" может быть установлена на различных подвижных платформах — таких, как тяжелый пикап, сверхлегкий внедорожник или лодка.

Кроме того, система уже была протестирована на некоторых видах военного транспорта, состоящих на вооружении армии США