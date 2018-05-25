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США оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий»
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США оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Общая мощность взрывов во время недавнего запуска четырех ракет «Булава» составила около 2,4 тысячи килотонн, подсчитал глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен. Об этом сообщает «Взгляд».
Четыре ракеты «Булава» были запущены с интервалом в 20 секунд. Все 16 ракет в установке могут быть пущены за 1 минуту, написал Кристенсен в Twitter.
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Четыре ракеты, запущенные в Белом море, могут доставить в общей сложности 24 боеголовки разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения общей мощностью 2,4 тысячи килотонн, что, по мнению ученого, эквивалентно 160 «хиросимам».
22 мая пресс-служба Северного флота сообщила, что подводная лодка «Юрий Долгорукий» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвела успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
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