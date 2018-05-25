США оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий»

Общая мощность взрывов во время недавнего запуска четырех ракет «Булава» составила около 2,4 тысячи килотонн, подсчитал глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен. Об этом сообщает «Взгляд».

Четыре ракеты «Булава» были запущены с интервалом в 20 секунд. Все 16 ракет в установке могут быть пущены за 1 минуту, написал Кристенсен в Twitter.

Четыре ракеты, запущенные в Белом море, могут доставить в общей сложности 24 боеголовки разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения общей мощностью 2,4 тысячи килотонн, что, по мнению ученого, эквивалентно 160 «хиросимам».