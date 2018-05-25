Сталинский «Зверобой»

Какую роль сыграла в Великой Отечественной войне легендарная советская самоходка

25 мая 1943 года советские инженеры приступили к модернизации самоходной артиллерийской установки СУ-152. Менее чем через полгода она была принята на вооружение под шифром ИСУ-152. В историю машина вошла под прозвищем «Зверобой»: она успешно пробивала лобовую броню и отрывала башни немецких «Тигров» и «Пантер». Эксперты отмечают, что самоходка была достаточно неповоротливой, но её усиленная броня позволяла выдерживать удары вражеских снарядов. О достоинствах легендарного советского орудия — в материале RT.

В первые два года Великой Отечественной войны Красная армия испытывала острую нехватку тяжёлых орудий, способных поражать бронетехнику нацистской Германии . Наиболее востребованными в войсках были крупнокалиберные пушки и тяжёлые танки. Однако те орудия, которые СССР использовал в 1941—1942 годах, имели массу недостатков.

В январе 1943 года советская промышленность начала серийное производство самоходной артиллерийской установки СУ-152 на базе тяжёлого танка КВ-1с. На гусеничную платформу инженеры установили гаубицу-пушку образца 1937 года (МЛ-20) калибра 152 мм.

Гибрид оказался весьма удачным. СУ-152 дебютировала на Курской дуге (июль — август 1943 года) в боях с тяжёлыми немецкими танками Т-5 «Пантера», T-6 «Тигр» и самоходными установками «Фердинанд». В дальнейшем СУ-152 приняла участие в наступательных операциях Красной армии в западных регионах СССР.

Советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152 © Вundesarchiv

Однако запуск в серийное производство СУ-152 стал вынужденной мерой в условиях войны, отмечают эксперты. У самоходки были проблемы с надёжностью ходовой части и трансмиссией. Большинство таких орудий было уничтожено или выведено из строя к середине 1944 года.

В честь вождя

Существенные недостатки СУ-152, выявленные ещё на этапе испытаний, побудили конструкторов начать модернизацию самоходки. Работы по созданию обновлённой версии стартовали 25 мая 1943 года в КБ опытного завода №100 (сейчас — ОАО «ВНИИТрансмаш», Челябинск ). Ими руководили талантливые советские конструкторы Жозеф Яковлевич Котин и Григорий Николаевич Москвин.

Модернизированная самоходка получила наименование ИСУ-152. Однако вскоре красноармейцы прозвали её «Зверобой»: благодаря мощному орудию МЛ-20, доставшемуся от предшественника, а также улучшенным ходовым качествам установка с лёгкостью пробивала даже самые защищённые немецкие машины.

Котин и Москвин создали ИСУ-152 на платформе перспективного тяжёлого танка ИС-1 («Иосиф Сталин»), разработку которого челябинское предприятие осуществляло с февраля 1943 года.

Танк, названный в честь советского вождя, был призван заменить в войсках КВ (« Клим Ворошилов »), который продемонстрировал слабые ходовые качества. Танки семейства ИС оказались более лёгкими (41 тонна против 43—47), мощными, защищёнными и надёжными.

Прототипы ИС-1 прошли успешные испытания в июле — августе 1943 года, и в сентябре новый танк был принят на вооружение Красной армии. Это позволило уже в ноябре наладить серийное производство ИСУ-152.

Обновлённая самоходка получила возможность преодолевать препятствия высотой до 1,9 м (против 1,2 м у СУ-152) и ров глубиной до 1,5 м (против 0,9 м у СУ-152). Правда, инженерам пришлось пожертвовать скоростью движения по шоссе (35 км/ч против 43 км/ч) и по пересечённой местности (15 км/ч против 30 км/ч).

Помимо ходовой платформы, «Зверобой» отличался от предшественника более низкой посадкой, при этом рубка стала выше и объёмнее. С октября 1944 года самоходки выпускались с 12,7-мм зенитным крупнокалиберным пулемётом ДШК и радиостанцией 10РК.

Проход новейшего тяжёлого танка ИС-2 по лесной дороге РИА Новости © Борис Кудояров

«Действительно каких-то больших отличий между двумя самоходками не было. В то же время ИСУ-152 обладала лучшей защищённостью и проходимостью. Увеличенная рубка сделала управление «Зверобоем» более удобным, хотя её величина превратила самоходку в достаточно заметную мишень на поле боя. Однако потребность в ИСУ-152 была слишком велика», — пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

В общей сложности в 1943—1947 годах советская промышленность выпустила 3242 ИСУ-152, а в период с ноября 1943 года по май 1945-го — 1885 единиц. Помимо Красной армии, «Зверобой» стоял на вооружении ВС Польши , Чехословакии, Египта . Трофейными ИСУ-152 пользовались солдаты вермахта и Финляндии

«Пробивали лобовую броню»

Примечательно, что в «специализацию» ИСУ-152 изначально не входило истребление танков. Согласно общепринятой классификации, «Зверобой» — это прежде всего штурмовое орудие. На поле боя танк был намного быстрее и манёвреннее самоходки. Однако Красная армия испытывала огромную нехватку в подобных крупнокалиберных орудиях.

Существенной проблемой ИСУ-152, помимо слабой подвижности, была низкая скорострельность — всего 1—3 выстрела в минуту, в то время как немецкий «Тигр» мог производить до 5—8 выстрелов в минуту. Боекомплект «Зверобоя» был невелик и составлял 20 выстрелов. Погрузка снарядов занимала около 40 минут.

Чтобы компенсировать недостатки ИСУ-152, Красная армия прибегала к тщательной маскировке боевых машин. Кроме того, «Зверобои» никогда не действовали в одиночку. Советское командование стремилось достичь численного преимущества самоходок над немецкими танками. Пока одна ИСУ-152 перезаряжалась, другая вела огонь.

Солидная броня «Зверобоя» позволяла ему сближаться с тяжёлыми танками вермахта или выходить на обстреливаемые позиции, куда солдаты не могли доставить буксируемое орудие.

С дистанции около километра ИСУ-152 могла поражать абсолютно любые цели. Основу боекомплекта «Зверобоя» в сражениях с танками гитлеровцев составляли осколочно-фугасная пушечная граната ОФ-540 массой 43 кг и бронебойно-трассирующий снаряд БР-540 массой 48 кг.

Из гаубицы эти невероятно тяжёлые снаряды вылетали с впечатляющей для их массы скоростью — около 600 м/с. Это позволяло пробить лобовую броню и оторвать башни немецких «Тигров» и «Пантер». Менее защищённая техника гитлеровцев и вовсе безвозвратно выходила из строя, даже если снаряды разрывались в нескольких метрах.

«МЛ-20 — не самое идеальное орудие для поражения тяжёлой бронетехники. Огромного труда стоили погрузка и заряжание БР-540 или ОФ-540. Но любое непрямое попадание этих увесистых снарядов гарантированно калечило немецкий танк», — рассказал Суворов.

Самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 © Wikimedia Commons

ИСУ-152 оказалась незаменимым помощником Красной армии и с точки зрения своего прямого назначения — штурмовых операций. Самоходка не оставляла шансов огневым точкам противника в плотной городской застройке. Как отмечают историки, «Зверобой» отличился при взятии Кёнигсберга , Берлина, в боях с японской армией.

В вермахте и войсках союзных СССР стран ( Великобритании США ) не было аналогов ИСУ-152. Как правило, зарубежные крупнокалиберные артиллерийские системы представляли собой легкобронированные лафеты. Исключением был немецкий штурмовой танк Brummbär с орудием калибра 150 мм. Однако у него были низкая начальная скорость снаряда и ненадёжная ходовая часть.

«Недостатки «Зверобоя» можно объяснить отсутствием ресурсов для создания более эффективной самоходки. Но стоит отметить, что технологический прорыв в разработке артсистем произошёл намного позже. С учётом тяжёлых экономических условий ИСУ-152 была превосходным оружием по соотношению простоты производства, ремонта и достоинств на поле боя», — резюмировал Суворов.