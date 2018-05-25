С-500 вынудит США в корне изменить свою военную стратегию

Интерес США к испытаниям российских систем ПВО лежит на поверхности. Все современные войны сегодня начинаются в воздушно-космическом пространстве, поэтому если заявленные характеристики С-500 подтвердятся, то США вынуждены будут в корне менять свою военную стратегию, считает экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Испытания ЗРК С-500

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, напрямую знакомые с данными разведки США, заявил об испытаниях Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей». По их информации, Россия «без лишнего шума» испытала ракету земля-воздух, которая смогла успешно поразить цель на расстоянии 480 км. Это стало рекордом для ЗРК, превзойдя предыдущее достижение сразу на 80 километров.

«Интерес США к испытаниям российских систем ПВО понятен. Все современные войны сегодня начинаются в воздушно-космическом пространстве, да и сами американцы обычно стараются избегать прямого соприкосновения войск и открытых боевых действий. Здесь можно вспомнить, что все последние конфликты с участием США в Ливии, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке начинались именно с воздушно-космических операций.

Если же заявленные Россией тактико-техническими характеристики новейшей зенитной ракетной системы С-500 подтвердятся, и она сможет работать по целям на континентальных дальностях, то США вынуждены будут спешно менять всю свою военную стратегию. На этом фоне они крайне обеспокоены любыми успешными испытаниями российских ракет», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Сейчас, как добавляет Айтеч Бижев, американцы придерживаются следующей тактики: не входя в зону ПВО противника, они стараются высокоточным оружием типа ракет «Томагавк» добиваться поставленных целей. В случае же успешных испытаний С-500, им будет просто нечего противопоставить российским системам ПВО.

Лидерство РФ в области систем ПВО

CNBC напоминает, что ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также истребители F-22 и F-35. Российские военные эксперты не исключают воплощение в железе подобных характеристик.

«Россию смело можно назвать лидирующей страной в области создания систем ПВО. Сравнивать российские разработки, например, с американскими системами здесь просто не уместно, это абсолютно разный уровень, мы ушли далеко вперед. Хорошо известные комплексы Patriot остались на уровне С-300, а по многим показателям даже сегодня уступают ему.