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Турция прокомментировала новость о закупке Су-57
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Турция прокомментировала новость о закупке Су-57 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Публикации в турецких СМИ о возможности покупки Турцией российских истребителей Су-57 вместо американских F-35 подготовлены на основе мнений экспертов и не являются отражением официальной позиции Анкары, заявил РИА Новости источник в секретариате оборонной промышленности Турции в воскресенье.
Ранее газета Yeni Safak сообщила, что Турция может принять решение о закупке Су-57, если США заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Новость, которая прошла по СМИ (о возможной покупке Су-57 вместо F-35), подготовлена на основе мнений экспертов. Мы ее подтвердить не можем. То есть, такие публикации пока не являются выражением официальной позиции государства", — сказал собеседник агентства.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.
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