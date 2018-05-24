Дмитрий Лавриненко и другие самые лучшие танкисты Второй мировой войны

Когда говорят об асах Второй мировой войны, то обычно имеют в виду летчиков, но роль бронетехники и танковых войск в этом конфликте также нельзя недооценивать. Были асы и среди танкистов.

Курт Книспель

Курт Книпсель считается самым результативным танковым асом Второй мировой войны. На его счету почти 170 танков, однако не все из его побед до сих пор являются подтвержденными. За годы войны он уничтожил 126 танков в качестве наводчика (20 неподтвержденных), в качестве командира тяжелого танка — 42 танка противника (10 неподтвержденных).

Книпсель четыре раза был представлен к Рыцарскому кресту, но так и не получил этой награды. Биографы танкиста связывают это с его непростым характером. Историк Франц Куровский в своей книге о Книпселе пишет о нескольких инцидентах, в которых тот показывал далеко не самую лучшую дисциплину. В частности — вступился за избиваемого советского солдата и подрался с немецким офицером.

Курт Книпсель скончался 28 апреля 1945 года, после ранения, полученного в бою с советскими войсками около чешского города Востиц. В этом бою Книпсель уничтожил свой 168-ой официально зарегистрированный танк.

Михаэль Виттман

Михаэля Виттмана, в отличие от Курта Книпселя, было удобно делать героем Рейха, даже несмотря на то, что не все в его «геройской» биографии было чисто. Так, он утверждал, что во время зимних боев на Украине в 1943-1944 годах уничтожил 70 советских танков. За это 14 января 1944 года он получил внеочередное звание и был награжден Рыцарским крестом и дубовыми листьями к нему, однако по истечении некоторого времени выяснилось, что на этом участке фронта РККА вовсе не располагало танками, а Виттман уничтожил две «тридцатьчетверки», захваченных немцами и состоявших на службе Вермахта. Экипаж Виттмана в темноте не разглядел опознавательных знаков на башнях танков, и принял их за советские. Тем не менее, немецким командованием было решено не афишировать эту историю. Виттман принимал участие в боях на Курской дуге, где, по его словам, уничтожил 28 советских самоходных орудий и около 30 танков.

По информации немецких источников, по состоянию на 8 августа 1944 года, на счету Михаэля Виттмана числились уничтоженными 138 танков и САУ противника и 132 артиллерийских орудия.

Зиновий Колобанов

Подвиг танкиста Зиновия Колобанова вошел в Книгу рекордов Гинесса. 20 августа 1941 года 5 танков роты старшего лейтенанта Колобанова уничтожили 43 немецких танка, 22 из них было подбито в течении получаса. Колобанов грамотно выстроил оборонительную позицию.

Замаскированные танки Колобанова встретили танковую колонну немцев залпами. Сразу же были остановлены 3 головных танка, затем командир орудия Усов перенёс огонь на хвост колонны. Немцы были лишены возможности маневра и не смогли выйти из сектора обстрела. Танк Колобанова подвергся массированному обстрелу. За время боя он выдержал более чем 150 прямых попаданий, но крепкая броня КВ-1 выстояла.

За свой подвиг члены экипажа Колобанова были представлены к званию Героев Советского Союза, но награда опять не нашла героя. 15 сентября 1941 года Зиновий Калабанов получил тяжелое ранение (были повреждены позвоночник и голова), когда во время дозаправки танка и загрузки боекомплекта рядом с КВ-1 взорвался немецкий снаряд. Однако летом 1945 года Колобанов снова вернулся в строй и служил в советской армии ещё 13 лет.

Дмитрий Лавриненко был самым результативным советским танковым асом Второй мировой войны. Всего за 2,5 месяца, с октября по декабрь 1941 года он уничтожил или вывел из строя 52 два немецких танка. Успешность Лавриненко можно объяснить его решительностью и боевой смекалкой. Воюя в меньшинстве против превосходящих сил противника, Лавриненко удавалось выходить из почти безвыходных ситуаций. Всего ему довелось участвовать в 28 танковых боях, трижды он горел в танке.

19 октября 1941 года танк Лавриненко отстоял от немецкого вторжения Серпухов . Его Т-34 в одиночку уничтожил моторизованную колонну противника, которая наступала но шоссе из Малоярославца на Серпухов. В том бою Лавриненко, кроме боевых трофеев, удалось раздобыть и важные документы.

5 декабря 1941 года советский танковый ас был представлен к званию Героя Советского Союза. Уже тогда на его счету числилось 47 уничтоженных танков. Но танкиста наградили только орденом Ленина. Однако к тому времени, когда должно было состояться награждение, его уже не было в живых.

Звание Героя Советского Союза Дмитрию Лавриненко присвоили только в 1990 году.

Крейтон Абрамс

Нужно сказать, что мастера танкового боя были не только в немецких и советских войсках. Были свои «асы» и у союзников. Их них можно отметить Крейтона Абрамса. Его имя сохранилось в истории, знаменитый американский танк М1 назван в честь него.

Абрамс был тем, кто организовал танковый прорыв от нормандского побережья до реки Мозель. Танковые части Крейтона Абрамса дошли до Рейна , при поддержке пехоты спасли окруженную немцами десантную группу в немецком тылу.

На счету частей Абрамса около 300 единиц техники, правда, по большей части не танков, а грузовиков снабжения, бронетранспортеров и прочей вспомогательной техники. Количество подбитых танков среди «трофеев» частей Абрамса невелико — примерно 15, из них 6 числится лично за командиром.

Основная заслуга Абрамса была в том, что его частям удалось перерезать коммуникации противника на большом участке фронта, что существенно усложнило положение немецких войск, оставив их без снабжения.