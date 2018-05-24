США предлагают Турции альтернативы С-400, заявил Помпео

США предлагают Турции альтернативы зенитно-ракетным комплексам С-400, которые Анкара хочет купить у России , заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Конечно, это направление (Турции) неправильно. Обладание ими С-400 несет много проблем между нами и ними, между Турцией и НАТО . Мы оказываем на них дипломатическое давление, также предлагаем им альтернативы", — заявил Помпео в четверг на слушаниях в сенате США

"Надеюсь, их действия будут больше соответствовать целям НАТО", — добавил госсекретарь.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

В начале мая глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции С-400 в оговоренные сроки, а возможные санкции США не окажут на это влияния.