США предлагают Турции альтернативы С-400

США предлагают Турции альтернативы зенитно-ракетным комплексам С-400, которые Анкара хочет купить у России, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Конечно, это направление (Турции) неправильно. Обладание ими С-400 несет много проблем между нами и ними, между Турцией и НАТО. Мы оказываем на них дипломатическое давление, также предлагаем им альтернативы", — заявил Помпео в четверг на слушаниях в сенате США.
"Надеюсь, их действия будут больше соответствовать целям НАТО", — добавил госсекретарь.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.
В начале мая глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции С-400 в оговоренные сроки, а возможные санкции США не окажут на это влияния.
Со своей стороны помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой зенитно-ракетных С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.