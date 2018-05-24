Военные США охраняли ядерную базу под ЛСД

Группа американских военных, занимающихся охраной ядерных ракет на авиабазе "Уоррен" в штате Вайоминг, в течение нескольких месяцев приобретала, распространяла и употребляла наркотики, в том числе LSD, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученные в распоряжение военные документы.

Как уточняет агентство, речь идет о военнослужащих 90-го ракетного крыла, в ведении которого находится треть из 400 ракет типа Minuteman-3. Полученные агентством документы свидетельствуют, что военнослужащие, которые должны соблюдать строгий режим поведения, "в 2015 и 2016 годах в свободное от службы время употребляли LSD, кокаин и другие наркотики".

"Несмотря на то, что это звучит как кино, это не так", — цитирует агентство прокурора, капитана Чарльза Гримсли.