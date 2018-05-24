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Военные США охраняли ядерную базу под ЛСД
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Военные США охраняли ядерную базу под ЛСД 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Группа американских военных, занимающихся охраной ядерных ракет на авиабазе "Уоррен" в штате Вайоминг, в течение нескольких месяцев приобретала, распространяла и употребляла наркотики, в том числе LSD, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученные в распоряжение военные документы.
Как уточняет агентство, речь идет о военнослужащих 90-го ракетного крыла, в ведении которого находится треть из 400 ракет типа Minuteman-3. Полученные агентством документы свидетельствуют, что военнослужащие, которые должны соблюдать строгий режим поведения, "в 2015 и 2016 годах в свободное от службы время употребляли LSD, кокаин и другие наркотики".
"Несмотря на то, что это звучит как кино, это не так", — цитирует агентство прокурора, капитана Чарльза Гримсли.
Как сообщает агентство, американские правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность группировки весной 2016 года. В общей сложности в отношении 14 военнослужащих были предприняты дисциплинарные меры, шестеро были осуждены за употребление и распространение наркотиков. После завершения расследования один из военнослужащих дезертировал и бежал в Мексику.
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