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В США устроили наркопритон на позиции ядерных ракет
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В США устроили наркопритон на позиции ядерных ракет 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
База ВВС Уоррен — одна из трех имеющихся в США стартовых площадок для межконтинентальных баллистических ракет. 50 ракетных шахт находятся в пяти позиционных районах между городками Шайенн и Скоттблафф. В распоряжении официального издания американской армии Stars and Stripes оказались документы о скандале, разразившемся на авиабазе в 2015-2016 годах: военнослужащие подразделения охраны авиабазы употребляли тяжелые наркотики и продавали их своим коллегам.
— Это походило на голливудский боевик, но, к сожалению, оказалось правдой, — заявил Чарльз Гримси, представлявший обвинение на нескольких процессах. Неосторожный пост в соцсети дало службе собственной безопасности авиабазы зацепку, остальное было делом техники. Под следствие попало 14 военных, еще один, почувствовав, что становится жарко, сбежал в Мексику.
Рядовой 1-го класса Томми Эшворт под присягой признался в трех случаях употребления ЛСД.
— Я чувствовал паранойю, панику в течении многих часов после приема наркотика, — рассказал он на суде. — Было такое ощущение, словно у меня сердечный приступ или тепловой удар. Я всерьез собирался умереть той ночью.
Рядовой Карл Морисон признался, что, возможно, не вспомнил бы о своих обязанностях при сигнале тревоги.
Главой ракетно-ядерного наркокартеля был Николас А. Харрис — он признал себя виновным в распространении среди персонала авиабазы экстази, кокаина, ЛСД и марихуаны. "Я просто любил изменять свое сознание и помогал приятелям делать то же самое", — пояснил он судье мотивы своих действий. Он рассказал, что легко покупал ЛСД у гражданских, принимал его с приятелями, а затем смотрел ролики на YouTube. Харрис требовал от товарищей по увлечению соблюдения мер конспирации. Первым правилом было: никаких социальных сетей. Как только его нарушили — один из военных выложил в сеть свое видео с самокруткой, — синдикат погорел.
Карл Моррисон заключил сделку со следствием и стал осведомителем, впоследствии он дал показания против 10 своих коллег и отделался мягким приговором: пять месяцев заключения и штраф 5200 долларов. Николас Харрис получил год военной тюрьмы и крупный штраф, хотя обвинитель требовал 3,5 года.
Командование авиабазы в течение двух лет всеми силами старалось скрывать факт дежурства наркоманов рядом с ядерными ракетами. Немудрено — в 2006 году Пентагон исключил ЛСД из обязательного теста для военных, поскольку проверки за предыдущие три года дали 2,1 миллиона положительных результатов.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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