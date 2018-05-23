«Минобороны о неудачах с „Булавой“ сообщать не станет»

Атомная подводная лодка « Юрий Долгорукий » 22 мая впервые произвела залповый пуск четырех ракет «Булава». Практически одновременно с этим событием американский телеканал CNBC распространил информацию, что четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой прошли неудачно. «Газета.Ru» проанализировала путь некоторых образцов российского оружия от испытаний до принятия на вооружение.

На Северном флоте отчитались о завершенных боевых стрельбах баллистическими ракетами морского базирования. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» из подводного положения произвел успешный групповой пуск четырех ракет Р-30 «Булава» из акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке. Моряки заявили, что боевая стрельба таким количеством ракет на подводных лодках проекта 955 выполнялась впервые.

Запуск четырех ракет — это не так и много. К примеру, накануне развала Советского Союза в августе 1991 года ракетная подводная лодка стратегического назначения К-407 «Новомосковск» осуществила последовательный запуск 16 ракет Р-29М — двух боевых и 14 эквивалентных по баллистике ракет-макетов. Интервал между запусками баллистических ракет составил всего 14 секунд.

Вместе с тем экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко считает, что большой необходимости в подобной операции сегодня уже нет. «Схема запуска на „Юрии Долгоруком“, как показали эти учения, отработана. Залповая стрельба возможна. А шестнадцать ракет запускать уже не нужно», — полагает военачальник.

По его словам, это очень дорогое удовольствие. В настоящее время система проверок позволяет за счет пуска только четырех изделий уточнить возможность пуска остальных двенадцати.

«Так что такой необходимости в прежней схеме, когда запускались сразу 16 ракет, сегодня нет, — полагает Виктор Кравченко. — И американцы в залповой стрельбе со своих подводных лодок никогда не запускали более четырех ракет одновременно».

Что касается баллистической ракеты морского базирования «Булава», то она шла на вооружение Военно-морского флота очень тяжело.

«Разработчик изделия, Московский институт теплотехники, впервые взялся за эту тематику, — рассказал «Газете.Ru» адмирал Кравченко. — Раньше они морской составляющей никогда не занимались».

Первый запуск прототипа «Булавы» состоялся 23 сентября 2004 года с борта тяжелого атомного подводного крейсера проекта 941 « Дмитрий Донской ». Три первых пуска прошли нормально, а четвертый, пятый и шестой оказались неуспешными. Седьмой пуск «Булавы» лишь частично прошел удачно: один боевой блок так и не долетел до полигона «Кура» на Камчатке. Восьмой и девятый запуски ракет в 2008 году прошли успешно. Десятый вновь завершился неудачей. Одиннадцатый и двенадцатый запуски ракет этого типа также закончились неуспешно.

Именно тогда стали раздаваться голоса критиков, что «Булава» — самая дорогостоящая авантюра в истории вооружений для отечественного ВМФ и пока не поздно, надо отказаться от этого проекта.

«Тем не менее эту ракету довели до ума. На тот период времени просто не было возможности делать что-либо другое — вот и все, — считает адмирал Виктор Кравченко. — Твердотопливная ракета все-таки гораздо лучше в эксплуатации на подводных лодках, чем изделия с жидкими и очень агрессивными компонентами ракетного топлива».

На фоне успешной боевой стрельбы ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Юрий Долгорукий» отечественные эксперты продолжают анализировать информацию, распространенную американским телеканалом CNBC, который утверждал, что четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой прошли неудачно.

«Я считаю, что новости от CNBC — это PR-акция, построенная на абсолютно недостоверных данных», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

По словам военачальника, нигде CNBC подобные данные об испытаниях перспективного российского вооружения получить не мог.

тут «много неясного, никакой фактуры нет. Не думаю, что это были испытания сразу с ядерным двигателем. Скорее, это был какой-то имитатор или еще что-нибудь. Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе, напрямую не связанный с испытаниями стратегической крылатой ракеты, рассказал, что

Откуда взялись данные, что разработчики не хотели испытывать изделие и при этом утверждали, что они пока не готовы, тоже абсолютно неясно».

Алексей Арбатов. На испытаниях очень часто случаются неудачи, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» академик РАН

«Достаточно вспомнить эпопею с принятием на вооружение баллистической ракеты морского базирования «Булава». Отказов тогда было достаточно много. Но вчера был произведен успешный групповой пуск сразу четырех ракет», — сказал эксперт.

По словам ученого, ничего удивительного, трагического, невозможного в неудачных пусках российской стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем нет.

«А то, что у нас это отрицают, так и это представляется логичным. В марте об этой ракете было сказано много хорошего. Она была представлена как один из основных прорывных проектов из шести новых систем оружия, которые представил не кто-нибудь, а президент Российской Федерации, и не где-нибудь, а в послании главы государства Федеральному собранию в Манеже. Понятно, что после этого Министерство обороны России о каких-либо неудачах сообщать не станет», — считает академик Арбатов.

Но вот вопрос, напоминает собеседник издания, эта система — стратегическая крылатая ракета с ядерным двигателем разрабатывалась и у нас, и в Соединенных Штатах с 1950-х годов. В ходе испытаний было очень много неудач. Американцы в конечном итоге отказались от подобного проекта или отложили замысел в очень долгий ящик, пока новые технологии не позволят сделать что-либо существенное в этой сфере.

«Что сейчас у нас, судить очень трудно, — полагает Алексей Арбатов. — Как и всегда, никаких деталей нет. Какая силовая установка на этой ракете, что используется в качестве рабочего тела — никакой достоверной информации нет».

По словам эксперта, американцы о своих системах всегда сообщают очень детально, когда получают необходимые ассигнования на их разработку, но у нас система совершенно иная, поэтому любая информация об этом проекте закрыта.

«Единственное, что я могу сказать, что лично у меня вызывает очень большие сомнения, так это необходимость в подобной системе вооружения в принципе», — заявил «Газете.Ru» академик Арбатов.

В частности, он задается вопросами, как испытывать изделие при наличии атомного двигателя или что будет с реактором, если ракета упадет, ведь «стратегическая крылатая ракета — это не беспилотный летательный аппарат, и ее не вернешь на аэродром вылета».