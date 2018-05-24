Новая российская ракета напугала руководство НАТО

Contra Magazine называет это оружие убийцей авианосцев, который заставляет НАТО Пентагон "дрожать". При этом отмечается, что такие ракеты могут уничтожать авианосцы еще до того, как те предпримут какие-либо контрмеры.

"Ракета Х-32, запущенная сверхзвуковым бомбардировщиком, летает так быстро и настолько высоко, что американские противоракеты не смогут ее перехватить. Авианосцы и эсминцы ВМС США окажутся бессильны против таких ракет", — говорится в публикации.

Также сообщается, что комбинация модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М и новой сверхзвуковой ракеты позволяет атаковать и уничтожать вражеские авианосцы и их конвои на большом расстоянии. Из-за высокой скорости до 5 Махов и дальности действия до 1000 километров оборонительные системы военных кораблей НАТО не способны бороться с такими ракетами.