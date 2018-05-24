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Новая российская ракета напугала руководство НАТО
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Новая российская ракета напугала руководство НАТО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Contra Magazine называет это оружие убийцей авианосцев, который заставляет НАТО и Пентагон "дрожать". При этом отмечается, что такие ракеты могут уничтожать авианосцы еще до того, как те предпримут какие-либо контрмеры.
"Ракета Х-32, запущенная сверхзвуковым бомбардировщиком, летает так быстро и настолько высоко, что американские противоракеты не смогут ее перехватить. Авианосцы и эсминцы ВМС США окажутся бессильны против таких ракет", — говорится в публикации.
Также сообщается, что комбинация модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М и новой сверхзвуковой ракеты позволяет атаковать и уничтожать вражеские авианосцы и их конвои на большом расстоянии. Из-за высокой скорости до 5 Махов и дальности действия до 1000 километров оборонительные системы военных кораблей НАТО не способны бороться с такими ракетами.
"Россия доказывает, что даже без чрезмерных военных бюджетов можно создать эффективную национальную оборону, способную конкурировать с США, и разработать "убийцу авианосцев", вызывающего большую озабоченность у руководства НАТО и Пентагона", — пишет Contra Magazine.
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