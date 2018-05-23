В Германии тоже намекают на то, что «могут повторить»

Немецкая пресса вспомнила о германской бронетехнике времен Первой и Второй мировой войн — причем в прямом контексте «сдерживания России ». Упоминались «Тигры» и «Пантеры», которые позволили Гитлеру «быстро осуществить завоевания». Насколько большую угрозу представляют современные немецкие танки и как реагируют в ФРГ на подобные аналогии с нацисткой Германией?

Немецкая пресса пишет в хвалебных тонах о новой модификации танков «Леопард-2» — А7V. Сейчас подобные машины стоят в Прибалтике «для сдерживания России». Как пишет Die Welt , власти страны решили возобновить серийное производство танка, новая модификация которого представляет собой «движущийся компьютер», а командир экипажа работает джойстиком.

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Последние модификации танка производятся с улучшенной защитой, «цифровой башней» и оборудованием по включению машин в единую автоматизированную среду. Модернизированные танки комплектуют 120-мм пушкой. Траекторию полета снаряда рассчитывает баллистический вычислитель. Машина весом 60 тонн развивает скорость до 70 километров в час.

После падения железного занавеса танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой , они вновь приобретают былое значение, говорится в статье. Индекс новейшей модификации «Леопарда» А7V совпадает с обозначением танка времен Первой мировой войны («Вотан», «Изольда» и др.).

«Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта», — ностальгирует издание.

«Леопард-2» поставлялся в войска с 1977 года. Но после 1991 года поставки машин резко сократились. Еще осенью прошлого года сообщалось о том, что из 244 «Леопардов-2» в составе Бундесвера большая часть непригодна к эксплуатации. В боевой готовности находилось только 95 танков, 89 были признаны «условно вышедшими из строя» и не подлежащими ремонту в связи с отсутствием запчастей. Еще 53 танка проходили модернизацию.

Нынешний оборонный бюджет Германии растет больше, чем когда-либо после «холодной войны». Одним из самых крупных заказов стал контракт на 800 млн евро по модернизации 100 танков «Леопард-2». Последняя модификация «Леопарда», А8, должна поступить на вооружение в 2020 году, а с 2030-го Германия и Франция начнут разработку совместной боевой машины.

Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов ( Латвия ) указывает, что «Леопард-2» — машина очень высокого уровня. Среди главных достоинств он отметил 120-миллимитровую гладкоствольную пушку, прицельные системы, скоростные характеристики и двигатель, который можно заменить в течение 45 минут.

«Тут вопрос не в технике, а в том, чтобы втянуть Германию в гонку вооружений. Немцы не хотят тратить на оборону, как того требует НАТО, два процента ВВП, и из-за этого американцы очень недовольны», — сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД.

По поводу же возможного противостояния „Леопардов“ с российскими танкам эксперт полагает, что и те и другие машины находятся на примерно одинаковом технологическом уровне.

»Чтобы узнать, какой танк лучше, нужно устроить что-то вроде танкового сражения под Прохоровкой. Хочу отметить, что ни один западный танк не участвовал в танковом биатлоне. Эксперты объясняют это боязнью американцев, немцев и других производителей танков участвовать в прямом соревновании с российскими танками: не дай бог проиграть. Тогда все контракты на танки можно выбросить в мусорное ведро. Они боятся прямой конкуренции», — полагает Юрий Мелконов.

Мураховского удивило, что немецкие журналисты назвали А7V лучшим танком времен Первой мировой.

«Лучшим танком Первой мировой считается французский Рено FT-17, выпущенный в 1917 году. Недаром компоновку этого танка назвали классической. Die Welt выступает как пропагандист местного танкостроения, поэтому у них там все лучшее. У них и танк Sonder Kraftfahrzeug (Голиаф) времен Второй войны лучший и непобедимый. Непонятно, почему они проиграли, если у них все непобедимое и лучшее», — иронизирует Мураховский.

Но в этой истории есть не только технический аспект. Как известно, германское общество болезненно реагирует на упоминания и ассоциации с Гитлером. Почему немецкая газета проводит аналогию с «Тиграми» и «Пантерами», то есть машинами времен нацистской Германии? Ведь можно сказать, что подобными аналогиями германская пресса прямо воспроизводит популярный в России лозунг «можем повторить» — только с поправкой на собственные исторические параллели. И если в России при упоминании такого лозунга имеется в виду прежде всего неотвратимое наказание агрессора, то на что же намекает немецкая пресса? Неужели на возможность агрессивной войны против России?

По мнению директора Германо-Российского форума Александра Рара, левая пресса сильно критикует Бундесвер из-за целой серии недостатком.

«По официальным документам, танки не едут, лодки не плывут, пилотам недостает налета. Все эти проблемы проводят к тому, что часть прессы считает, что вообще не нужно вкладывать деньги в армейские структуры», — пояснил Рар.

Однако правая пресса, такая как Die Welt, Focus выступает за строительство новых танков, которые должны стоять на границе с Россией и «защищать прибалтийские страны».

«Это совсем другая риторика. Праволиберальный истеблишмент склоняется к усилению НАТО, к тому, что нужно оснащать НАТО немецкими танками. За этим стоит немецкий ВПК, который может на этом хорошо заработать», — пояснил политолог.

Рар убежден, что подобные статьи будут вызывать гневную реакцию в обществе. Он пояснил, что немецкое общество сейчас расколото: если одни считают, что конфликт с Россией будет нарастать, то другие уверены, что на фоне проблем с Америкой Берлину надо начинать дружить с Москвой. Дружить, а вовсе не пугать напоминающими о Второй мировой танками.