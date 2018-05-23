«Возвращение отставного оружия». Что Германия может противопоставить русским танкам

Осенью 2017 года немецкая компания Rheinmetall объявила о планах модернизации части парка основных боевых танков Leopard 2, находящихся не вооружении немецкой армии. Программа предусматривает повышение боевых возможностей бронированных машин и приведение их к современным стандартам. Будет заменено устаревшее компьютерное оборудование и системы управления огнем и пультов управления, появится новый лазерный дальномер и тепловизор. Новая конфигурация получила наименование «A7V».

По некоторым данным, примерная стоимость пакета модернизации оценивается в 118 миллионов евро. В рамках проекта Rheinmetall к стандарту 2A7V будут приведены 68 танков

Leopard-2A4, 16 Leopard -2A6 и 20 Leopard -2A7. Также Leopard -2A4 должны получить новую пушку, после чего смогут стрелять бронебойными снарядами последнего поколения.

Немецкая газета Die Welt отметила в своем материале, что название «A7V» уже использовалось для немецких танков, которые появились на фронте Первой мировой войны во Франции в 1918 году. Немецкие журналисты назвали это событие «возвращением отставного оружия».

В материале издания рассказано об испытаниях новых танков в военном центре под Мюнстером. По словам членов экипажа боевой машины, модификация А4 была более просторной. В танке тесно и душно.

Все больше технологий означает все меньше и меньше пространства

— сержант Вооруженных сил Германии

Монстры позиционной войны

Танки с наименованием «A7V» впервые появились в немецкой армии около 100 лет назад. 21 марта 1918 года они вышли к фронту в районе города

Сент-Квентин

на севере Франции . По замыслу командования, стальные монстры должны были добавить динамики позиционной войне, подавить пулеметы противника и пробить бреши в оборонительных линиях французов для пехоты. В те времена это было такой же сложной задачей, как и в современной войне.

Внутри каждого танка находилось около 20 солдат, среди которых 12 были пулеметчиками. A7V весил 32 тонны и выглядел как перевернутый катер. В танке было жарко и душно, отсутствовало внутреннее освещение. Для связи с командованием использовались почтовые голуби.

По словам директора музея в Мюнстере, где сейчас можно увидеть то бронированное чудовище, условия жизни в очень узком танке были просто бесчеловечными — воздух был наполнен дымом, пороховыми газами, стоял оглушительный грохот. Однако эти машины экономили солдатскую кровь. Танки не обладали особой скоростью, передвигаясь не быстрее пешехода. Их боевая эффективность была низкой, но психологическое влияние на солдат противника нельзя было недооценивать. Они внушали панический ужас.

Первыми в ходе войны танки применили британцы. Стальные машины не оказали большого влияния на ход боевых действий, поскольку немцы быстро освоили противотанковую оборону. Ни одна из воюющих сторон в первой мировой войне не добилась преимуществ благодаря бронетехнике.

Танкам суждено было революционно изменить войну позже. Они способствовали быстрым кампаниям нацистов во время завоевания Европы в первые годы Второй мировой войны. Ближе к ее концу в Германии были разработаны одни из лучших машин того периода — «Тигр» и «Пантера», которые считались самым опасным оружием вермахта.

НАТО пересмотрели отношение к танкам

Танк остается важным инструментом войны и в современных условиях, поскольку достаточно защищен от обычного оружия пехоты — автоматов и пулеметов. Его способность прорываться в глубину вражеских боевых порядков продемонстрировали война в Персидском заливе и другие конфликты.

Латвии и После падения «железного занавеса» бундесвер сократил количество своих танков до минимума. Их стали считать военными реликвиями «холодной войны». Но сегодня танки снова приобретают большое значение. С начала конфликта на Украине , появления угрозы Эстонии Литве со стороны восточного соседа, как считают в НАТО, немецкие танки снова являются сдерживающим фактором для России в этом регионе.

Именно поэтому в начале 2016 года было принято решение согласовать оборудование и количество систем вооружения с задачами вооруженных сил. Было предусмотрено увеличение количества основных боевых танков Бундесвера с нынешних 220 до 328.

НАТО подготовит Европу к «русскому вторжению»

Возвращение танков создает новые проблемы для союзников по НАТО — например, состояние инфраструктуры в Европе. В конце марта Комиссия ЕС представила план расширения дорог, мостов и железнодорожных сетей. В будущем танки и войска должны быть способны быстро транспортироваться по всей европейской территории

из-за растущей напряженности в отношениях с Россией.

Сам бундесвер параллельно борется с оперативной готовностью танков и других сложных систем вооружений. Согласно докладу Министерства обороны в феврале 2018 года, только 105 из 244 боевых танков Leopard 2 были готовы к действию. Причинами являются нехватка запасных частей и высокая стоимость обслуживания. По словам военных чиновников, кризис в области оборудования восходит к двум с половиной десятилетиям экономии и сокращения финансирования после окончания противостояния с СССР.

В начале 2019 года бундесвер должен взять на себя руководство над совместной рабочей группой по повышению боевой готовности в Восточной Европе. В числе задач — создание центра подготовки для танковых подразделений в Мюнстере. В следующем году он должен быть готов на 100% с точки зрения обеспечения персоналом и оборудованием.

Новый Leopard 2 Хотя среди солдат Бундесвера Leopard 2 считается легендой, он в значительной степени критикуется экспертами. Но тем не менее эта боевая машина остается самым мощным в мире основным боевым танком и будет использоваться в 18 странах, пишет Die Welt.

В отличие от более ранних модификаций, новый

60-тонный

Leopard 2 A7 развивает скорость до 70 километров в час, и располагает настоящим компьютерным центром обработки данных. Он весь напичкан новыми технологиями, имеет три радиостанции, все данные отображаются в цифровом виде. Баллистический калькулятор определяет траекторию снарядов. Командир осуществляет управление джойстиком. В его распоряжении есть перископ с панорамным видением, способный переключаться на тепловое изображение и ночное видение. Генератор обеспечивает танк электричеством даже при неработающем двигателе. Система охлаждения по новой технологии делает более комфортными условия для экипажа.

Мюнстер — самая большая армейская база бундесвера и центрального учебного центра бронетанковых войск. На ней находятся более пяти тысяч солдат и 1500 гражданских служащих. По словам начальника базы, технология важна, но качество хорошо подготовленной команды имеет решающее значение.

Скоро на базу поступит немного измененная версия — Leopard 2 A7V. Спустя 100 лет снова A7V, хоть и с новейшими технологиями, системой охлаждения и современными экранами.