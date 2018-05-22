Правозащитники ожидают поставок оружия США Эр-Рияду

Правозащитники ожидают новых поставок оружия США Эр-Рияду

Выступая на конференции в Вашингтоне, Прасоу напомнила, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в 2017 году обещал Эр-Рияду многомиллиардные поставки нового оружия.

"Многие из этих продаж уже были одобрены, и мы ожидаем со дня на день уведомления о дополнительных продажах оружия Саудовской Аравии", — сказала Прасоу. "Мы надеемся, что конгресс рассмотрит возможность остановить эти продажи — это один из способов остановить конфликт", — добавила она.

В 2017 году 47 сенаторов США поддержали резолюцию, призывающую приостановить продажи оружия Эр-Рияду, однако резолюция не набрала необходимое большинство голосов и не была принята.

По словам Прасоу, ее организация зафиксировала в Йемене многие десятки ударов коалиции под руководством Саудовской Аравии, нарушающих международное право. "Речь идет о сознательном выборе незаконных целей — школ, больниц, рынков", — уточнила она.

По ее словам, хотя США не наносят удары по хуситам в Йемене, они всячески поддерживают коалицию Эр-Риядя. "CША, по сути, присоединились к коалиции под руководством Саудовской Аравии, предоставляя им дозаправку самолетов, целеуказание, военных для проведения учений саудовских офицеров", — заявила Прасоу.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в декабре 2017 года.