США готовят кибератаки по ракетным установкам врага

Новая концепция Пентагона предусматривает возможность вывода из строя пусковых ракетных установок противника с помощью кибератак, не дожидаясь удара, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на внутренний документ ведомства.
О разработке безударной оборонной инициативы, обеспечивающей не перехват ракеты противника после пуска, а его недопущение с применением высокотехнологичных средств, военные сообщали еще несколько лет назад.
По данным Daily Beast, данная концепция зафиксирована в служебных рекомендациях Пентагона, датированных маем 2017 года. Издание отмечает, что меморандум не был засекречен.
В документе говорится, что "предконфликтное подавление пуска носит обоснованный характер в случае неизбежного ракетного удара". Авторы инструкции не уточняют понятия "неизбежный удар" и не называют вероятных противников, к которым может быть применена данная концепция.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что целью для подобных кибератак может стать прежде всего Северная Корея. В мае 2017 года газета New York Times уже сообщала, что администрация бывшего президента США Барака Обамы пыталась сорвать испытания баллистических ракет в КНДР с помощью хакеров.