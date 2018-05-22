США готовят кибератаки по ракетным установкам врага

СМИ сообщили о подготовке США кибератак по ракетным установкам противника

Новая концепция Пентагона предусматривает возможность вывода из строя пусковых ракетных установок противника с помощью кибератак, не дожидаясь удара, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на внутренний документ ведомства.

О разработке безударной оборонной инициативы, обеспечивающей не перехват ракеты противника после пуска, а его недопущение с применением высокотехнологичных средств, военные сообщали еще несколько лет назад.

По данным Daily Beast, данная концепция зафиксирована в служебных рекомендациях Пентагона, датированных маем 2017 года. Издание отмечает, что меморандум не был засекречен.

В документе говорится, что "предконфликтное подавление пуска носит обоснованный характер в случае неизбежного ракетного удара". Авторы инструкции не уточняют понятия "неизбежный удар" и не называют вероятных противников, к которым может быть применена данная концепция.