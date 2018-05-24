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«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя»
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«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя» 

Парламентская газета
Российский концерн «Калашников» на своем Youtube-канале в среду опубликовал видеозапись испытаний пистолета-пулемета «Витязь» и полуавтоматического пистолета Ярыгина.
Эксперты продемонстрировали применение оружия в закрытом помещении при различных тактических сценариях.
Пистолет-пулемет «Витязь» был разработан компанией «Ижмаш» для Министерства внутренних дел в 2004 году на основе АКС-74У, от которого он получил ствольную коробку, ударно-спусковой и предохранительный механизмы. Изменения коснулись в основном затвора и автоматики.
Серийный выпуск полуавтоматического пистолета Ярыгина начался в 2012 году. Оружие, как и «Витязь», использует патроны стандарта «Парабеллум».
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