«Калашников» показал уникальные возможности «Витязя»

Российский концерн «Калашников» на своем Youtube-канале в среду опубликовал видеозапись испытаний пистолета-пулемета «Витязь» и полуавтоматического пистолета Ярыгина.

Эксперты продемонстрировали применение оружия в закрытом помещении при различных тактических сценариях.

Пистолет-пулемет «Витязь» был разработан компанией «Ижмаш» для Министерства внутренних дел в 2004 году на основе АКС-74У, от которого он получил ствольную коробку, ударно-спусковой и предохранительный механизмы. Изменения коснулись в основном затвора и автоматики.

Серийный выпуск полуавтоматического пистолета Ярыгина начался в 2012 году. Оружие, как и «Витязь», использует патроны стандарта «Парабеллум».