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США модернизируют «Ковер-самолет»
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США модернизируют «Ковер-самолет» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S Navy/Wikimedia.org
С осени 2019 года на самолеты палубной авиации ВМС США будет устанавливаться модернизированной программное обеспечение автоматического сближения и захода на посадку. Система называется Magic Carpet (Ковер-самолет).
Улучшенное ПО позволит сажать на авианосцы самолеты с повреждениями планера или отказавшими датчиками, а также облегчит работу пилотов в сложных метеоусловиях: например, при сильном волнении моря или плохой видимости, пишет Aviation Week.
"Ковер-самолет" — программа, разработанная для палубных истребителей F/A-18 Super Hornet и F-35 Lightning II, самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Она позволяет частично автоматизировать посадку на авианосец, беря на себя часть управления самолетом.
При заходе на посадку в ручном режиме пилоту необходимо постоянно корректировать угол атаки, тангаж и крен. Изменение одного из этих параметров неизбежно вызывает корректировку двух других. Magic Carpet оставляет летчику возможность управлять тангажом, автоматически подстраивая под его действия другие параметры. Программа способна самостоятельно выдерживать глиссаду и в простых условиях может посадить самолет на авианосец без участия пилота.
Проведенные ВМС США испытания показали, что применение Magic Carpet вдвое снизило разброс точек касания палубы при посадке. Однако текущая версия ПО не работает в плохую погоду и на самолетах с механическими повреждениями. Ожидается, что в будущем "Ковер-самолет" установят и на беспилотные заправщики MQ-25 Stingray.
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