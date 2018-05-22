Су-24 разбомбили «врага» под Калининградом

Под Калининградом Су-24 разбомбили «врага» с учетом сирийского опыта

Выполнение бомбовых ударов по наземным целям отработали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота на полигоне Добровольский в Калининградской области

Ученая бомбардировка велась и днем, и ночью. В полетах было задействовано шесть экипажей Су-24, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Как уточнили в ведомстве, выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике . В этой кампании Су-24 подтвердили свою эффективность — на их долю пришлась почти половина всех боевых вылетов российской авиации.

На учениях пилотам предстояло выполнить полеты в заданный квадрат, вскрытие наземной обстановки и прицельное бомбометание. Полноразмерные мишени, имитирующие командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника, были уничтожены авиабомбами ФАТАБ и П-50Т.

Летчики, кроме того, отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Справка "РГ"