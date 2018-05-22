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«Крокодилы» Балтфлота нанесли удары по полигону
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Под Калининградом «крокодилы» Балтфлота нанесли удары по полигону 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках учебных мероприятий вертолетчики отработали применение авиационного оружия по наземным целям на расстоянии от 500 метров до пяти километров. Речь идет, в частности, о неуправляемых и управляемых ракетах и стрелково-пушечном вооружении Ми-24. Винтокрылые машины наносили удары по земле поодиночке и в составе пары.
Кроме того, вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром. Там воздушные машины дозаправили и подготовили к вылету.

Справка "РГ"

Ми-24 — советский ударный вертолет разработки ОКБ Михаила Леонтьевича Миля. Неофициальное название — "крокодил". Серийный выпуск бронированной винтокрылой машины ведется с 1971 года. Всего было изготовлено более 3,5 тысячи единиц таких воздушных машин. Состоит на вооружении многих армий мира.
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