Советские ПТУР превратили немецкий танк Leopard 2 из убийцы в жертву

Leopard 2 часто сравнивают с M1 Abrams. Танки действительно обладают рядом сходных характеристик: оба весят более 60 тонн, оборудованы движками по 1500 л.с. и, если говорить об отдельных модификациях американца, даже одинаковыми 120-мм пушками производства немецкого концерна Rheinmetall. Обе машины оборудованы современной оптикой.

Есть между этими танками и различия. Так, газотурбинный движок Abrams легче запускается, в то время как установленная на Leopard 2 дизельная силовая установка позволяет преодолевать большее расстояние без дозаправки. Кроме того, американские танкисты используют боеприпасы с обедненным ураном, применение которых в Германии неприемлемо. Вместо этого немцы усилили бронирование в модификации Leopard 2A5, а Leopard 2A6 оборудовали новым орудием с увеличенной длиной ствола, повысив тем самым бронепробиваемость и дальность поражения.

В начале 2000-х годов Берлин продал Анкаре 354 танка Leopard 2A4. Новые машины представляли собой серьезную силу по сравнению с менее защищенными американскими M60 Patton, составляющими основу танковых войск Турции

Долгое время турецкие танки были размещены на границе с Россией , однако осенью 2016 года их перебросили на границу с Сирией для участия в операции «Щит Евфрата». До прибытия «Леопардов» около дюжины турецких «Паттонов» были уничтожены боевиками запрещенной в РФ террористической организации «ИГ» и бойцами курдского ополчения.

Модель 2A4 стала последней модификацией танка Leopard 2 времен холодной войны. Она предназначалась для сражений с советскими танковыми частями и не была рассчитана на противодействие вооруженным ПТУР и СВУ боевикам. В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно если они попадают в машину сзади или сбоку, что особенно опасно в случае войны против боевиков, так как нападение возможно с любого направления.

В декабре 2016 появились первые доказательства того, что не менее десяти турецких Leopard 2A4 были уничтожены в боях за Эль-Баб. Согласно появившемуся в Сети документу, пять танков были уничтожены противотанковыми ракетами, два — минами или СВУ, один артиллерийским огнем или попаданием ракеты. Еще две машины были потеряны по неопределенным на тот момент причинам.

Большинство «Леопардов» были уничтожены ракетами «Метис» и «Конкурс». Этому способствовала специфика применения танков турками. Вместо того чтобы использовать их вместе с пехотой, «Леопарды» развернули в тылу в качестве дальнобойных орудий. В результате танки, оставшись без прикрытия на открытых огневых позициях, оказались крайне уязвимы. Подобная тактика также привела к многочисленным потерям саудовских танков в Йемене

Между тем более современные Leopard 2А6М с усиленной защитой от мин хорошо зарекомендовали себя в ходе войны с талибами Афганистане . Командиры хвалили их за мобильность и высокую точность стрельбы. Некоторые машины были повреждены взрывами мин, однако все они были восстановлены.

Недавно Германия представила Leopard 2А7V, гораздо лучше подготовленный к ведению боевых действий против боевиков. Анкара давит на Берлин, желая обновить защиту своих «Леопардов», тем более что поступление на вооружение собственных танков Altay задерживается. Турки хотят получить не только усиленную броню, но и системы активной защиты. Однако из-за охлаждения отношений между Анкарой и Берлином сделка, судя по всему, откладывается до лучших времен.