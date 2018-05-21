С появлением у России «Калибра» Средиземное море перестало быть «озером НАТО»

После появлением у России кораблей и подводных лодок с ракетами «Калибр» Средиземное море перестало быть «озером НАТО », где господствуют ВМС США , пишет Contra Magazin.

Журналист Contra Magazin Марко Майер отмечает, что постоянное военно-морское присутствие в средиземном регионе имеет для России рациональные причины, так как Средиземное море — это единственный выход к открытому океану для Черноморского флота, передает RT.

«Как у великой державы у России есть свои интересы в этом регионе и мощный флот, который постоянно используется для их защиты», — уверен автор статьи.

«Россия должна противодействовать агрессивной деятельности НАТО в этом регионе, включая Черное море. Сохранение масштабного военного присутствия в Средиземноморье — это лучший способ защиты границ Черного моря», — отмечает автор материала.

В июле прошлого года была создана средиземноморская оперативная группировка ВМФ России со штаб-квартирой в Тартусе, которая представляет собой «буфер» по отношению к южному флангу НАТО.

Греции, Турции, Теперь вся Южная Европа с военными базами НАТО в Италии Болгарии находятся в радиусе действия ракет «Калибр», которые размещены на кораблях в Средиземном море и в случае конфликта с альянсом дадут первый залп.

Таким образом, постоянное присутствие на фоне растущего влияния России на Ближнем Востоке и в Северной Африке — это логичный шаг, отмечает автор.

Так или иначе, Средиземное море — это больше не «озеро НАТО» под контролем шестого флота США. Американские корабли больше не господствуют в этих водах, резюмирует автор статьи.