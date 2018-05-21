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Средиземное море перестало быть «озером НАТО»
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С появлением у России «Калибра» Средиземное море перестало быть «озером НАТО» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Reuters
После появлением у России кораблей и подводных лодок с ракетами «Калибр» Средиземное море перестало быть «озером НАТО», где господствуют ВМС США, пишет Contra Magazin.
Журналист Contra Magazin Марко Майер отмечает, что постоянное военно-морское присутствие в средиземном регионе имеет для России рациональные причины, так как Средиземное море — это единственный выход к открытому океану для Черноморского флота, передает RT.
«Как у великой державы у России есть свои интересы в этом регионе и мощный флот, который постоянно используется для их защиты», — уверен автор статьи.
«Россия должна противодействовать агрессивной деятельности НАТО в этом регионе, включая Черное море. Сохранение масштабного военного присутствия в Средиземноморье — это лучший способ защиты границ Черного моря», — отмечает автор материала.
В июле прошлого года была создана средиземноморская оперативная группировка ВМФ России со штаб-квартирой в Тартусе, которая представляет собой «буфер» по отношению к южному флангу НАТО.
Теперь вся Южная Европа с военными базами НАТО в Италии, Греции, Турции, Болгарии находятся в радиусе действия ракет «Калибр», которые размещены на кораблях в Средиземном море и в случае конфликта с альянсом дадут первый залп.
Таким образом, постоянное присутствие на фоне растущего влияния России на Ближнем Востоке и в Северной Африке — это логичный шаг, отмечает автор.
Так или иначе, Средиземное море — это больше не «озеро НАТО» под контролем шестого флота США. Американские корабли больше не господствуют в этих водах, резюмирует автор статьи.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приказе главнокомандующего российских ВС обеспечить в Средиземноморье постоянное боевое дежурство кораблей, оснащенных «Калибрами».
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