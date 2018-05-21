В Хомсе нашли склады боевиков с оружием стран НАТО

В освобождённых от боевиков восточных районах сирийской провинции Хомс обнаружены склады с оружием из стран — участниц НАТО . Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Ранее боеприпасы, изготовленные в государствах альянса, были найдены при разминировании города Дума . Как отмечают в Совфеде , находка из Хомса — очередное свидетельство содействия США террористам. Между тем армия Сирии продолжает отвоёвывать территории у экстремистов. В САР объявили о полном освобождении Дамаска и всех его пригородов.

Склады с вооружением, произведённым в государствах — членах НАТО, обнаружены в освобождённых от боевиков восточных районах сирийской провинции Хомс. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Мы находимся в населённом пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки «Ан-Нусра»*. Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР «Тоу-2». Помещения очень (хорошо. — RT) оборудованные», — цитирует РИА Новости представителя российского центра полковника Андрея Некипелова.

На освобождённых территориях военные нашли также подпольные цехи боевиков по созданию взрывчатых устройств, подземные тоннели, которые оборудовали медицинскими комплексами, и камеры для содержания заложников. Сапёры продолжают разминирование населённых пунктов.

«Много было случаев прямого материально-технического снабжения боевиков со стороны США. Мы засекали американские самолёты, которые сбрасывали игиловцам снаряды и амуницию. Поэтому тот факт, что сегодня на наблюдательном пункте, занимаемом членами группировки «Джабхат ан-Нусра»*, найдены противотанковые ракетные комплексы ВС США, неудивителен», — цитирует Интерфакс Бондарева.

Он напомнил о множестве других свидетельств пособничества террористам со стороны США и их союзников.

«Мы помним, как в разгар войны с ИГ** неоднократно обнаруживали на объектах, занимаемых боевиками и приспособленных ими для хранения боеприпасов, оружие американского, британского, израильского производства. Помним, как американцы прикрывали отступавших из Абу-Кемаля джихадистов, а те в свою очередь пропускали целые колонны американского спецназа через подконтрольные им на тот момент территории. Наша аэрофотосъёмка фиксировала эти выводы, а также фиксировала натовскую военную и специальную технику на террористических складах», — отметил он.

Военный аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT назвал находку в Хомсе «вполне естественной».

«Террористические организации, действующие на территории Сирии, являются инструментом западной геополитики и главными агентами в ведении гибридных войн против Сирии. Поэтому вполне естественно, что западные государства поставляют вооружение и военную технику для этих террористических организаций. Однако Запад оказался в тяжёлой ситуации. С одной стороны, они объявляют, что терроризм — их главный враг и во внутренние дела других стран они вмешиваются именно потому, что обвиняют их в пособничестве. А с другой — все эти организации являются для них главным инструментом геополитики», — рассказал эксперт.

Сивков также обратил внимание, что страны Запада пытаются добиться реванша, обеспечивая боеспособность террористов в Сирии.

«Морально-психологический аспект гибридной войны пошёл в противоречие с военно-стратегическим. Это и привело к тому, что западные страны в Сирии потерпели полное военное поражение. Сегодня они пытаются добиться реванша. Для этого они стараются сохранить военную напряжённость в Сирии и боеспособность террористических организаций», — заключил он.

Кто помогал боевикам с оружием

Сирийские военные находили американское и европейское оружие и в освобождённых от боевиков районах провинции Дейр эз-Зор в ноябре 2017 года. Среди них были различные снаряды, боеприпасы и образцы оружия, произведённого в западных странах.

В октябре руководивший операцией по освобождению Аль-Маядина бригадный генерал Хасан Сухейл сообщал об обнаружении вооружения НАТО на крупнейшем складе террористов ИГ, захваченном правительственными войсками.

Военнослужащие продемонстрировали тогда более ста единиц стрелкового оружия и ручных гранатомётов, которые были изъяты у напавших на военную полицию России в Сирии боевиков «Джабхат ан-Нусры». Как выяснилось, оружие американского, бельгийского и французского производства поставлялось нелегально из-за границы.

Тем временем сирийская армия продолжает отбивать у боевиков территории.

Освобождение Дамаска и его пригородов

Командование ВС арабской республики объявило 21 мая о об освобождении Дамаска и всех его пригородов.

«Подразделения наших вооружённых сил и союзных войск полностью очистили от боевиков ИГ район Хаджр-эль-Асвад и лагерь Ярмук после серии последовательных военных операций. Последние операции сирийской армии увенчались полным освобождением Западной и Восточной Гуты. Дамаск и все его пригороды теперь являются полностью безопасными зонами», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что в результате было ликвидировано большое количество террористов ИГ.

Боевые действия возобновились в полдень сразу после окончания периода временного прекращения огня, объявленного накануне, 20 мая, с целью обеспечить безопасный выход мирных жителей из зоны конфликта.

Позднее в сирийской армии заявили об установлении полного контроля над кварталом Хаджр-эль-Асвад и лагерем палестинских беженцев Ярмук и начале операции по зачистке отдельных групп боевиков, оставшихся в некоторых частях двух районов.

16 мая несколько населённых пунктов в восточной части провинции Хомс были освобождены от боевиков и перешли под контроль правительственных сил. Национальные флаги были подняты в Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто.

Также полностью удалось освободить от незаконных формирований весь север провинции Хомс.

Сирийское правительство при содействии российских военных достигло соглашения с главарями вооружённых группировок о передаче под контроль Дамаска поселений Растан и Тальбиси, а также окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Силы полиции и армии Сирии вошли в освобождённые Тальбиси и Растан после вывода оттуда последней колонны боевиков и членов их семей.

Кроме того, 15 мая удалось открыть главную трассу, связывающую Дамаск с провинцией Хомс, которая была заблокирована с 2013 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.