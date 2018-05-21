«Скучные, грязные и опасные» задачи поручат боевым роботам

США стремятся поставить на вооружение своей армии боевых роботов, передаёт Bloomberg . Ожидается, что роботы будут использоваться для разведки, поиска и утилизации взрывчатых веществ, поиска опасных химических веществ, а также смогут носить снаряжение солдат и будут применяться в разведывательных целях.

США стремятся поставить на вооружение боевых роботов, которые, помимо прочего, однажды смогут прийти на смену солдатам, передаёт Bloomberg.

Отмечается, что на эти цели в ближайшие годы США намерены выделить около $1 млрд При этом ожидается, что роботы будут использоваться для разведки, поиска и утилизации взрывчатых веществ, поиска опасных химических веществ, а также смогут носить снаряжение солдат и будут применяться в разведывательных целях.

«Я не сомневаюсь, что в течении пяти лет роботы будут в каждом воинском подразделении», —заявил проектный руководитель армии США Брайан Маквей.

«Мы переходим от разговоров о роботах к созданию и развёртыванию программ», — добавил отставной полковник.

По словам Маквея, за последние 18 месяцев было создано и направлено на места уже порядка 800 подобных роботов.

Однако Bloomberg отмечает, что это лишь начало. Так, этой весной Пентагон заключил несколько многомилионных контрактов с американскими компаниями, которые займутся разработкой небольших и средних роботов.

При этом ожидается, что более чем 1 тыс. 200 средних роботов, предназначенных для обнаружения взрывчатых веществ, а также химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, будут введены в эксплуатацию уже к концу лета 2019 года. Вместе с тем к концу 2018 года армия США планирует определить свою потребность в крупных роботах.

«Это признание того, что наземные роботы могут сделать намного больше, и есть множество возможностей, которые могут и должны быть использованы», — приводит Bloomberg слова генерального директора компании-производителя роботизированной военной техники Endeavor.

По его словам, «скучные, грязные и опасные» задачи, которые выполняют солдаты, как нельзя лучше подходят для роботов.

Bloomberg напоминает, что США прибегали к использованию более 7 тыс. роботов, большая часть которых была предназначена для обезвреживания самодельных взрывных устройств, в ходе боевых действий в Ираке Афганистане . Однако тогда каждый робот был, по существу, одноразовым.

«Если мы хотим изменить полезную нагрузку, то мы можем потратить наши деньги на изменение полезной нагрузки, а не менять всю систему», — прокомментировал новую стратегию Маквей. Сообщается, что США намерены вновь использовать около 2 тыс. 500 старых роботов.

Bloomberg отмечает, что несмотря на широкий спектр возможностей, ни один из уже существующих или только разрабатываемых роботов пока не вооружён. Однако, по мнению автора статьи, это лишь вопрос времени, и новое поколение роботов будет оснащено вооружением и сможет реагировать и оценивать зону военных действий лучше и быстрее человека.

«Кажется неизбежным, что технология приведёт нас к тому, что страны столкнутся с вопросом о том, следует ли делегировать смертоносное принятие решений машинам», — заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре.

В прошлом году 116 основоположников робототехники, в том числе Илон Маск , направили в ООН письмо с призывом запретить смертоносное автономное оружие.

«Как только оно будет разработано, оно позволит вести вооруженный конфликт в невиданном масштабе, и в сроки, быстрее, чем люди могут понять», — цитирует Bloomberg отрывок из письма.

На сегодняшний день к призывам запретить полностью автономное оружие присоединились уже 26 государств.

Тем не менее, по словам Шарре, государствам следует добиваться соглашения об отказе от использования автономного вооружения вне ООН, так как, по его мнению, организация не склонна соглашаться на подобный договор.