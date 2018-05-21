«Леопард 2» А7V: ренессанс танка

Новые боевые танки можно было увидеть этой весной на Люнебургской пустоши. В учениях участвовали три «Леопарда 2» A7, но бундесвер располагает в общей сложности более 20 такими высокотехнологичными машинами. Во время учебных стрельб в Мунстере экипажи должны были показать, чему они научились. Внутри танка довольно тесно, пахнет машинным маслом и соляркой. Слева — место заряжающего, справа сидят механик-водитель, наводчик орудия и командир экипажа. «А 4 был просторнее, — говорит командир в ранге гауптфельдфебеля. — Чем больше техники, тем меньше места для экипажа».

Впервые немцы применили танки добрых сто лет назад, во Франции в годы Первой мировой войны. 21 марта 1918 года бронированные чудовища модели А7V появились на фронте вблизи северофранцузского города Сен-Квентин. Перед ними стояла задача привнести движение в позиционную войну, подавить пулеметы противника и пробить бреши в позициях его пехоты. В тех танках тоже было тесно. А7V весили 32 тонны и выглядели как перевернутые корпуса кораблей. Внутри, плотно прижавшись друг в другу, сидели 20 солдат, в том числе 12 пулеметчиков и даже один инструктор почтовых голубей, служивших тогда средствами связи. Освещение внутри отсутствовало, жара доходила до 60 градусов.

Образец того А7V находится сегодня в музее танковых войск в Мунстере. «Условия для экипажа в этом ужасно тесном танке были бесчеловечными», — рассказывает директор музея Ральф Ратс (Ralf Raths). «Воздух был наполнен гарью, стоял оглушительный шум».

Первыми в мире танки применили британцы в сентябре 1916 года. «Танки помогали сберегать кровь», — говорит Ратс. Машины, двигавшиеся не быстрее пешехода, в первое время производили, прежде всего, психологическое воздействие, противник боялся этих стальных чудовищ. «Но большого влияния на ход войны они не оказали, не в последнюю очередь потому, что немцы быстро научились с ними бороться».

Но зато потом танки навсегда изменили характер войн. Именно они позволили Гитлеру совершать быстрые захватнические операции в первые годы Второй мировой войны. Позднее танки «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта.

Подобные бронированные чудовища используются до сих пор. «Танк произвел революцию в стратегии ведения войны, в том числе и потому, что ему не страшно простое пехотное вооружение, как, например, наводившее вначале ужас автоматическое оружие», — рассказывает Харальд Потемпа (Harald Potempa), сотрудник Центра военной истории и социальных наук бундесвера в Потсдаме . «С помощью танков можно наступать вглубь вражеской территории». Поэтому танк был и остается важным средством ведения боевых действий, как показала война в Персидском заливе и другие конфликты.

Эстония, Латвия и После падения железного занавеса число танков в бундесвере сократили до абсолютного минимума, считая их реликтом холодной войны. Но сейчас танки вновь обрели свое былое значение. С началом конфликта на Украине и российской аннексии Крыма , прежде всего, прибалтийские страны — члены ЕС Литва стали опасаться за свою безопасность, ощущая угрозу со стороны огромного восточного соседа. Страны НАТО усиленно вооружаются, оборона каждой отдельной страны и альянса в целом находится в центре политики в области безопасности, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для устрашения России

«Еще предыдущей администрацией были внесены коррективы в политику безопасности с целью приспособить бундесвер к изменившей обстановке», — говорит официальный представитель министерства обороны . Поэтому, как он сказал далее, в начале 2016 года было принято решение привести оснащение и количество систем вооружения в соответствие с новыми задачами вооруженных сил. Обороне страны и альянса придается при этом особое значение. «Одна из мер — повышение количества боевых танков с теперешних 220 до 328 машин», — объявил представитель минобороны.

Возвращение танков в строй ставит перед странами — членами НАТО новые проблемы, касающиеся инфраструктуры Европы. В конце марта комиссии ЕС представила план, согласно которому предстоит модернизировать дороги, мосты и железнодорожную сеть. Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией.

Бундесвер работает над повышением боеготовности танков, но параллельно с этим и над совершенствованием других комплексных систем вооружения. Согласно сообщениям министерства обороны из 244 боевых танков модели «Леопард 2» в среднем только 105 были готовы к бою. Причина этого — недостатки в снабжении запчастями и высокая стоимость обслуживания. «Кризис вооружения коренится в 25 годах экономии и сокращений после окончания конфронтации блоков», — говорит уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels).

В начале 2019 года бундесвер должен взять на себя командование мультинациональными силами сверхбыстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force /VJTF) в Восточной Европе. Эта задача поручена 9-ой танковой бригаде в Мунстере. Сейчас у нее на вооружении всего-навсего девять танков из предусмотренных сорока четырех. Но к 2019 году она как в отношении личного состава, так и материального обеспечения будет в полной боевой готовности, утверждают в бундесвере.

Как бы то ни было, для военных «Леопард» — легендарная гусеничная машина. Кроме того, танк — это еще и экспортный бестселлер, остро критикуемый противниками вооружения. Как говорится в рекламе компании-производителя «Клаус Маффей Вегманн» (Krauss-Maffei Wegmann), «Леопард 2» — самый мощный в мире боевой танк, который используют 18 государств.

В отличие от ранних моделей, сегодня танки полностью компьютеризированы. «Леопард 2» А7, показанный на Люнебургской пустоши, весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/час и представляет собой движущийся вычислительный центр. Электроника в нем везде, одних раций три, данные показываются в цифровом формате. Электронный баллистический вычислитель рассчитывает траекторию полета 120 мм снаряда. Командир экипажа работает джойстиком, в его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения, электроника рассчитывает траекторию снаряда.

Генератор снабжает колосса током даже при выключенном моторе. Система охлаждения предназначена и для техники, и для кабины экипажа. Это важно не только для использования машины в пустынях. «Температура внутри кабины может подниматься до 40 градусов», — говорит Петер Грайзингер. 50-летний оберштабсфельдфебель служит в танковый войсках 30 лет и считается в Мунстере корифеем.

Мунстер — самый большой воинский полигон бундесвера, главный центр подготовки военнослужащих танковых войск. Здесь трудятся 5 тысяч военнослужащих и 15 тысяч гражданских лиц. «Техника важна, но решающее значение имеет качество хорошо подготовленного экипажа», — говорит подполковник Георг Кюппер (Georg Küpper), который отвечает за координацию обучения с 1983 года.

Скоро должна быть выпущена модифицированная модель, говорит Грейзингер, «Леопард 2» A7V, где буква V означает «verbessert» (нем. улучшенный). Улучшения касаются, помимо всего прочего, систем минозащиты и ночного видения. То есть, через 100 лет опять появился танк A7V. Но несмотря на суперсовременную технику, систему охлаждения и монитор, этот танк создан не для телеигры. «Даже спустя 100 лет после тогдашнего A7V в случае войны речь для экипажа будет идти о жизни и смерти», — говорит Кюппер.