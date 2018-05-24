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В США поддержали план создания нового ядерного оружия
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В США поддержали план создания нового ядерного оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Navy / John Kowalski
Палата представителей США не поддержала поправку к военному бюджету на 2019 год, которая ограничивала бы финансирование проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности, сообщает портал Defense News.
Отмечается, что отклоненная поправка должна была вдвое сократить финансирование программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.
Эта поправку поддержали лишь 188 из 435 членов Палаты представителей, а 226 голосовали против. Представители Республиканской партии при этом открыто заявляли, что эта программа должна стать одним из средств по сдерживанию России.
Ранее бывшие сотрудники органов безопасности и комитетов Пентагона направили в Конгресс США письмо, в котором призывали отказаться от финансирования программы по созданию новых ядерных боеголовок. В письме бывших военнослужащих говорилось, что развитие программы тактического ядерного оружия "откроет ворота к ядерной катастрофе".
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