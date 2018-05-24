В США поддержали план создания нового ядерного оружия

Палата представителей США не поддержала поправку к военному бюджету на 2019 год, которая ограничивала бы финансирование проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности, сообщает портал Defense News.

Отмечается, что отклоненная поправка должна была вдвое сократить финансирование программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.

Эта поправку поддержали лишь 188 из 435 членов Палаты представителей, а 226 голосовали против. Представители Республиканской партии при этом открыто заявляли, что эта программа должна стать одним из средств по сдерживанию России