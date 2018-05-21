Склады боевиков с оружием стран НАТО нашли в Хомсе

Склады боевиков с оружием стран НАТО нашли в сирийской провинции Хомс

В районах сирийской провинции Хомс , освобожденных от боевиков, обнаружили оружейные склады и подпольные цеха, где производились взрывчатые устройства. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон

Представители центра нашли их в населенном пункте Заа-Фаран, побывав на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» *.

«Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2», — отметил полковник Андрей Некипелов. По его словам, помещения хорошо оборудованы.

Найденное вооружение, подчеркнули в центре, промаркировано как произведенное в странах, входящих в НАТО

Кроме того, обнаружены тоннели с медицинскими комплексами и камеры, которые предназначены для содержания в заложниках мирных жителей.

На данный момент специалисты российского центра совместно с военными Сирии продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ