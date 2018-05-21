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Склады боевиков с оружием стран НАТО нашли в Хомсе
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Склады боевиков с оружием стран НАТО нашли в сирийской провинции Хомс 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В районах сирийской провинции Хомс, освобожденных от боевиков, обнаружили оружейные склады и подпольные цеха, где производились взрывчатые устройства. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон
Представители центра нашли их в населенном пункте Заа-Фаран, побывав на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.
«Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2», — отметил полковник Андрей Некипелов. По его словам, помещения хорошо оборудованы.
Найденное вооружение, подчеркнули в центре, промаркировано как произведенное в странах, входящих в НАТО.
Кроме того, обнаружены тоннели с медицинскими комплексами и камеры, которые предназначены для содержания в заложниках мирных жителей.
На данный момент специалисты российского центра совместно с военными Сирии продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.
*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
В свои дома в Сирии смогли вернуться порядка 300 человек из Восточной Гуты и Хомса. В пригородах Дамаска обстановка нормализуется, восстанавливается мирная жизнь.
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