Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе

По словам бывшего украинского военного, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, бойцы ССО Украины готовили и использовали отравляющие вещества, воспользовавшись конфискованной лабораторией.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мединский записал видеообращение, где рассказал о применении киевскими властями химического оружия в зоне конфликта в Донбассе. Запись Мединский выложил на YouTube.

Свое обращение Мединский направил в адрес президента США Дональда Трамп. Бывший украинский военный отметил, что считает США «непримиримыми борцами с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия». Он подчеркнул, что реакция США на ситуацию со Скрипалем и неподтвержденную информацию о химатаке в сирийской Думе была молниеносной, а значит, и в этом случае не заставит себя ждать.

Как рассказал Мединский, летом 2015 года Силы специальных операций Украины конфисковали химическую лабораторию, которой прежде владели участники добробата «Донбасс». Оборудование было вывезено в Киев.

АНБ и С ее помощью украинские власти произвели отравляющие вещества, которые после были применены в ходе конфликта в Донбассе. Мединский подчеркнул, что готов свидетельствовать в американских судах, ФБР ЦРУ о фактах применения украинскими силовиками химического оружия. Он добавил, что более подробную информацию о случившемся передаст представителям американских спецслужб.

Мединский также заявил, что в Силах специальных операций Украины существует негласная доктрина о применении отравляющих вещества. Согласно ей, украинские военные якобы имеют право применять взрывчатые и химические вещества против ополченцев на Донбассе.