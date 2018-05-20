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Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
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Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
По словам бывшего украинского военного, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, бойцы ССО Украины готовили и использовали отравляющие вещества, воспользовавшись конфискованной лабораторией.
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мединский записал видеообращение, где рассказал о применении киевскими властями химического оружия в зоне конфликта в Донбассе. Запись Мединский выложил на YouTube.
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Свое обращение Мединский направил в адрес президента США Дональда Трамп. Бывший украинский военный отметил, что считает США «непримиримыми борцами с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия». Он подчеркнул, что реакция США на ситуацию со Скрипалем и неподтвержденную информацию о химатаке в сирийской Думе была молниеносной, а значит, и в этом случае не заставит себя ждать.
Как рассказал Мединский, летом 2015 года Силы специальных операций Украины конфисковали химическую лабораторию, которой прежде владели участники добробата «Донбасс». Оборудование было вывезено в Киев.
С ее помощью украинские власти произвели отравляющие вещества, которые после были применены в ходе конфликта в Донбассе. Мединский подчеркнул, что готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о фактах применения украинскими силовиками химического оружия. Он добавил, что более подробную информацию о случившемся передаст представителям американских спецслужб.
Мединский также заявил, что в Силах специальных операций Украины существует негласная доктрина о применении отравляющих вещества. Согласно ей, украинские военные якобы имеют право применять взрывчатые и химические вещества против ополченцев на Донбассе.
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