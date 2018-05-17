Трамп заявил, что странам НАТО нужно тратить 4% ВВП на оборону

"Надо сделать больше работы — мы еще ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%", — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь Столтенберг поблагодарил Трампа за "лидерство" в этом вопросе. США обеспечивают львиную долю бюджета НАТО. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.