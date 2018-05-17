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Странам НАТО нужно тратить 4% ВВП на оборону
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Трамп заявил, что странам НАТО нужно тратить 4% ВВП на оборону 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что странам НАТО нужно тратить 4% ВВП на оборону, а не 2% — текущий ориентир альянса на будущее.
"Надо сделать больше работы — мы еще ждем, когда 20 стран повысят оборонные расходы до 2%. Но 2% — это очень мало, вообще-то это должно быть 4%", — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В свою очередь Столтенберг поблагодарил Трампа за "лидерство" в этом вопросе. США обеспечивают львиную долю бюджета НАТО. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.
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