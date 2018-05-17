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Аваков похвастался поставками американского оружия
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«Крепчаем»: Аваков похвастался поставками американского оружия на Украину 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ВСУ получили первую партию американских гранатометов RSRL-1.
"Сегодня новое мощное оружие встало на защиту Украины. Крепчаем!", — написал Аваков у себя в Facebook.
Он также отметил, что во время учений солдаты Нацгвардии высоко оценили эффективность нового комплекса. Всего ВСУ получили на вооружение 500 комплексов.
RSRL-1 — ручной противотанковый гранатомет калибра 40 мм. Дальность прицельной стрельбы комплекса составляет 800 метров, ствол выдерживает до тысячи выстрелов. RSRL-1 производится американской компанией AirTronic.
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