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Российских горных стрелков вооружат «Элероном» и «Тахионом»
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Российских горных стрелков вооружат «Элероном» и «Тахионом» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Горная мотострелковая бригада вооруженных сил России, которая базируется в Туве, получит новые разведывательные беспилотники: четыре «Тахиона» и шесть «Элеронов-3». Дроны помогут спецназу вести разведку и лучше координировать свои действия с авиацией и артиллерией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Операторы БПЛА пройдут подготовку в учебном центре в подмосковном городе Коломна.
"Элерон-3" — это 5-килограммовый дрон ближнего радиуса действия, который может подниматься на высоту до 4 километров и разгоняться до 130 километров в час. Тем не менее, у него вполне хватает мощности, чтобы поднять разведывательный модуль с тепловизором и видеокамерой. Кроме того, робот достаточно автономен, чтобы самостоятельно летать по заданному маршруту или, например, возвращаться на место своего запуска.
"Тахион" — похож на предыдущий дрон. Он также ближнего радиуса действия, то есть способен улетать от оператора на расстояние до 40 километров, и также подниматься на высоту до 4 километров. Военные особо отмечают выносливость беспилотника. Он может летать даже в -30 градусов по Цельсию и выдерживать ветер до 15 метров в секунду.
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