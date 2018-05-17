Российских горных стрелков вооружат «Элероном» и «Тахионом»

"Элерон-3" — это 5-килограммовый дрон ближнего радиуса действия, который может подниматься на высоту до 4 километров и разгоняться до 130 километров в час. Тем не менее, у него вполне хватает мощности, чтобы поднять разведывательный модуль с тепловизором и видеокамерой. Кроме того, робот достаточно автономен, чтобы самостоятельно летать по заданному маршруту или, например, возвращаться на место своего запуска.

"Тахион" — похож на предыдущий дрон. Он также ближнего радиуса действия, то есть способен улетать от оператора на расстояние до 40 километров, и также подниматься на высоту до 4 километров. Военные особо отмечают выносливость беспилотника. Он может летать даже в -30 градусов по Цельсию и выдерживать ветер до 15 метров в секунду.