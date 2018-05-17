Россия получит подводный аналог «Авангарда»

Новый российский подводный комплекс «Посейдон» станет эффективным средством стратегического сдерживания — считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин

Россия получит подводный аналог «Авангарда»

Появилась информация о том, что новый российский беспилотный аппарат «Посейдон» сможет нести ядерную боеголовку мощностью до двух мегатонн, которая будет идентичной той, что устанавливается на воздушных комплексах «Авангард».

Данный морской комплекс будет предназначен для уничтожения военно-морских баз потенциального противника, а также других объектов, которые расположены на берегу. Это достигается за счет того, что «Посейдон» может идти на межконтинентальную дальность на глубине свыше километра со скоростью до 130 км в час, что сводит к нулю возможности для эффективного противодействия.

Очевидно, что Россия в развитии своих военных технологий сделала ставку на принципиально новые средства — можно ведь долго соревноваться в возможностях классических крылатых и баллистических ракет, но не добиться решающего преимущества над противником, а можно обратить внимание на другие стратегические направления, где существуют отличные потенциальные возможности.

Естественно, океан здесь является крайне перспективным местом, особенно учитывая тот факт, что на глубине около километра среди штатных военных средств могла оперировать разве что погибшая в 1989 году советская атомная подводная лодка «Комсомолец».

Комплекс «Посейдон» практически невозможно перехватить

Таким образом, в случае, если проект «Посейдон» будет полностью реализован, Россия получит средство для гарантированного удара по штатным военно-морским объектам вероятного противника, поскольку выследить такой подводный беспилотник будет очень сложно, не говоря уже о том, что в мире на сегодняшний день нет средств поражения быстро движущихся объектов на глубине в 1000 метров.

Соответственно, можно сделать вывод, что Россия не ограничилась комплексом неминуемого возмездия «Статус-6» и провела разработки морских ударных средств, которые должны поражать не инфраструктуру, а военные объекты вероятного противника.

И здесь возникает вопрос, а почему за, как минимум, 60 лет ракетно-ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном ни отечественные, ни американские разработчики не создали таких ударных средств. Причина этого заключается в отсутствии необходимых технологий и в том, что Россия вследствие давления США просто решила применить асимметричную стратегию сдерживания.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что причиной появления таких средств стало создание в России компактного ядерного двигателя.

Характеристики «Посейдона» являются уникальными

Отметим, что главным заявленным преимуществом воздушного аналога «Посейдона» ударной системы «Авангард» является то обстоятельство, что этот комплекс благодаря ядерному двигателю может на сверхзвуковой скорости совершать огромные перелеты.

Если современные баллистические ракеты имеют лимит в 18-20 тысяч километров, а их крылатые аналоги вообще ограничены дальностью в 2-3 тысячи, то «Авангард» не имеет ограничений на конечное расстояние при выполнении своих ударных функций.

«Комплекс «Посейдон» является таким же прорывом в плане ударной стратегической техники, как и комплекс «Авангард», и это видно по тому, что его заданные характеристики поражают сегодня всех военных экспертов в мире», — заключает Кошкин.

По словам Андрея Петровича, это и глубина заныривания в более километра, и его крейсерская скорость, но самое главное то, что «Посейдон» в состоянии обойти все глобальные зоны пеленгации морскими радарами и может двигаться бесконечно долго для того, чтобы поразить заданную цель. Поэтому его практические ударные возможности действительно являются уникальными.

«Посейдон» сведет на нет главный козырь США

«Данный комплекс даст России серьезный аргумент в стратегическом противостоянии с США, поскольку главным родом войск для этой страны традиционно являются военно-морские силы, которые обеспечивали американцам глобальное военное превосходство на протяжении последних семидесяти лет. Так что, для Пентагона такие российские разработки являются важнейшим звонком», — констатирует Кошкин.

Достаточно посмотреть на ключевые военные базы США в мире, и если не брать Европу вместе с локальными военными конфликтами, то это всегда базы американских военно-морских сил, из-за чего «Посейдон» станет для Пентагона действительно большой проблемой.

«В результате, с одной стороны, благодаря «Посейдону» серьезно обесценивается традиционное стратегическое военное преимущество США, а с другой — нахождение американского государства на другом континенте от нашей страны больше не является преградой для Российских вооруженных сил. Это обстоятельство в корне меняет стратегический расклад в мире», — резюмирует Кошкин.

Все это свидетельствует о том, что Россия продолжает изменять в свою пользу стратегический баланс в современном мире.

«Все это произошло потому, что российским разработчикам удалось создать маленький ядерный двигатель, который позволяет подобным средствам преодолевать огромные расстояния. В результате, новые российские стратегические военные средства могут изменить до неузнаваемости правила игры в современном мире», — заключает Кошкин.

Так что, данная система действительно является огромным шагом вперед для Российских Вооруженных сил.