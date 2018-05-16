Французский адмирал оценил российские подлодки

Современные российские подводные лодки "невероятно быстрые и тихие", заявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празак.
"Российские подлодки современны, невероятно быстрые и тихие", — заявил Празак, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.
Также адмирал отметил и резкое увеличение числа кораблей ВМС Китая. По его словам, только за последние четыре года Китай ввел в строй 80 кораблей, что равняется всему надводному флоту Франции. Кроме того, указал он, Китай уже строит авианосец.
Все это, по словам Празака, свидетельствует, что Франция и флот других стран НАТО не могут гарантировать себе лидирующие позиции в мире.