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ВДВ получили бронемашины Тигр"
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ВДВ получили все планировавшиеся к поставке машины «Тигр» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет", сообщил в среду врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин "Тигр" с боевыми модулями "Арбалет".
"Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это "Тигр" с комплексом вооружения "Арбалет". С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях", — сказал Кафанов во время сбора руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.
Сбор руководящего состава с органами управления разведкой ВДВ России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.
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