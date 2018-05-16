Квадрокоптер вооружили автоматом и гранатомётом

Конструкторы 205-го оружейного завода Министерства обороны Тайваня разрабатывают для бойцов контртеррористических подразделений беспилотный летательный аппарат, который будет вооружён автоматом T91 в одной модификации и гранатомётами калибра 40 миллиметров — в другой.

Квадрокоптеры, способные нести и применять огнестрельное оружие, пока остаются экзотикой, далёкой от серийного выпуска и принятия на вооружение. Наиболее жизнеспособной конструкцией является дрон TIKAD израильской компании Duke Robotics. Он способен нести разнообразное стрелковое оружие и стрелять из него. Применять вооружённые дроны планируется в антитеррористических операциях.

TIKAD способен поднимать в воздух оружие массой до 10 килограммов и стрелять по команде оператора. Благодаря продвинутой системе стабилизации мультикоптер не отбрасывает назад при стрельбе. Duke Robotics пока ищет инвесторов для серийного выпуска дрона, но говорят, что израильские военные уже договорились о закупке пробной партии TIKAD, ведутся переговоры и с вооружёнными силами США