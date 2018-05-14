Ещё
В России модернизируют плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России модернизируют плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Подготовленная в рамках гособоронзаказа модернизация легендарного плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ облегчит его на 800 килограммов, что позволит установить дополнительную броню, сообщил РИА Новости представитель завода «Ремдизель».
"В рамках государственного оборонного заказа «Ремдизель» проводит модернизацию МТ-ЛБ с целью повышения мощности и управляемости машины, а также снижения веса прежде всего за счёт установки нового двигателя КамАЗ-740.50. Мощность увеличивается до 360 лошадиных сил, а общий вес бронетранспортёра снизится на 500 килограммов", — сказал представитель предприятия.
Кроме того, установленная гидромеханическая коробка поворота позволит поворачивать машину на всех передачах с управляемым радиусом поворота.
"Также модернизация предполагает снижение веса гусениц: за счёт установки гусениц с закрытым шарниром достигается снижение веса еще на 300 килограммов. В результате общая масса машины упадёт на 800 килограммов. Это позволяет поставить дополнительную броню и защитить машину", — рассказали на заводе.
МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий, бронированный) широко применялся в советское время как бронетранспортёр в мотострелковых подразделениях, как санитарно-эвакуационная машина, как тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 «Рапира», а также в качестве самоходного миномета и зенитной самоходной установки. МТ-ЛБ активно участвовал в боях в Афганистане, а также в военных конфликтах в странах бывшего СССР. МТ-ЛБ является плавающей машиной, его движение на воде осуществляется за счет перематывания гусениц. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части машины и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.
РИА Новости: последние новости
National Interest назвал российские роботы-танки "революционным оружием" Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России Китай испытал на учениях новейший истребитель пятого поколения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы опасные регионы РФ с заразными клещами7
Киркоров оскорбил россиян407
Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять ЕС «на понт»32
Рубль падает — на границе становится тише91
«РФ рискует превратиться в изолированную парию»8
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение