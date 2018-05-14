В России модернизируют плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ

МОСКВА , 14 мая — РИА Новости . Подготовленная в рамках гособоронзаказа модернизация легендарного плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ облегчит его на 800 килограммов, что позволит установить дополнительную броню, сообщил РИА Новости представитель завода «Ремдизель».

"В рамках государственного оборонного заказа «Ремдизель» проводит модернизацию МТ-ЛБ с целью повышения мощности и управляемости машины, а также снижения веса прежде всего за счёт установки нового двигателя КамАЗ-740.50. Мощность увеличивается до 360 лошадиных сил, а общий вес бронетранспортёра снизится на 500 килограммов", — сказал представитель предприятия.

Кроме того, установленная гидромеханическая коробка поворота позволит поворачивать машину на всех передачах с управляемым радиусом поворота.

"Также модернизация предполагает снижение веса гусениц: за счёт установки гусениц с закрытым шарниром достигается снижение веса еще на 300 килограммов. В результате общая масса машины упадёт на 800 килограммов. Это позволяет поставить дополнительную броню и защитить машину", — рассказали на заводе.