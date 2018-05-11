Чья это улица: Дегтярёв, Духов, Котин

Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. Сегодня расскажем о тех, кто работал в тылу — конструкторах оружия и боевых машин.

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Улица Дегтярёва

Василий Алексеевич Дегтярёв (1880 — 1949) — уроженец Тулы, конструктор стрелкового оружия. Участвовал в изготовлении образца первой русской автоматической винтовки, создал собственную модель автоматического карабина. Позже стал автором конструкции ручного, авиационного и танкового пулемётов, а в годы войны фронтовики получили противотанковое ружьё и ручной пулемёт Дегтярёва.

Улица Конструктора Духова

Николай Леонидович Духов (1904 — 1964) родился на Украине , работать начал уже с 14 лет, в молодости одно время заведовал избой-читальней. Когда появился шанс продолжить образование, Николай Духов поступил на рабфак Харьковского геодезического и землеустроительного института, а затем окончил механический факультет Ленинградского политехнического института и стал инженером-конструктором автомобилей и тракторов. Молодого инженера отправили на Кировский завод , где он прошёл путь от рядового сотрудника до заместителя главного конструктора. Духов участвовал в проектировании тракторов, первого советского легкового автомобиля и тяжёлого подъёмного крана. С 1936 года конструктору поручили другую работу — ему предстояло разработать улучшения бронетанковой техники. Под руководство Духова группа инженеров модернизировала танк Т-28, а позже он предложил технический проект нового тяжёлого танка КВ-1, который завод запустил в серийное производство.

С началом войны Кировский завод эвакуировали в Челябинск, сюда же переехал и Духов. На базе ЧТЗ он наладил конвейер по производству танков КВ, возглавил разработку их модификаций, а также самоходных артиллерийских установок, поработал над модификацией танков Т-34. С 1943 года Николай Духов был главным конструктором завода в Челябинске.

После войны конструктор ещё несколько лет работал на ЧТЗ, под его непосредственным руководством был разработан трактор С-80 («Сталинец») с закрытой кабиной.

В 1948 году Духов покинул Челябинск для работы над советским атомным проектом. Он руководил разработками конструкции первого отечественного плутониевого заряда и атомной бомбы, участвовал в испытаниях атомной бомбы на Семипалатинском полигоне в 1949 году и водородной бомбы в 1953 году.

В 1954 году Духова назначили директором, главным конструктором и научным руководителем филиала № 1 КБ-11 (в настоящее время ВНИИА им. Н. Л. Духова). Под его началом институт занимался разработкой ядерных боеприпасов для стратегических и тактических комплексов ядерного оружия, систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов, приборов автоматики ядерных боеприпасов, унифицированной контрольно-измерительной аппаратуры.

Николай Духов совмещал инженерную работу с преподаванием. Когда в Челябинске в 1943 году был создан Механико-машиностроительный институт (современный ЮУрГУ), конструктор стал заведующим кафедрой танкостроения («гусеничных машин») и руководителем государственной экзаменационной комиссии вуза.

Николая Духова не стало в мае 1964 года, он похоронен в Москве . Помимо Челябинска, имя конструктора носит улица в городе Саров

Улица Котина

Жозеф Яковлевич Котин (1908 — 1979) родился на территории современной Украины в семье обрусевших поляков. Окончил Харьковский политехнический институт и Военно-техническую академию, с 1937 года назначен главным конструктором Кировского завода в Ленинграде. С началом войны вместе с эвакуированным предприятием Котин приехал в Челябинск, до 1943 года был главным конструктором завода и одновременно являлся заместителем наркома танковой промышленности СССР. Вместе с Николаем Духовым участвовал в разработке и запуске производства тяжёлых танков КВ и ИС, а также самоходных артустановок. За годы войны Танкоград дал фронту около 18 тысяч боевых машин.

После войны Жозеф Котин вернулся в Ленинград и продолжил работу над новыми проектами бронетанковой техники, в том числе плавающего танка и бронетранспортёра. С 1968 года конструктор являлся заместителем министра оборонной промышленности СССР, имел звание генерал-полковника инженерно-технической службы.