Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен

Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео с ракеты Spike NLOS, на котором запечатлен момент удара по боевой машине ЗРК «Панцирь-С1» в Сирии . На войне все средства хороши, которые ведут к успеху в бою, но даже на этом видео заметно, что «Панцирь» не был приведен в готовность к боевой стрельбе. Иными словами, израильтяне поразили ЗРК не в ходе ведения противовоздушного боя, а фактически выстрелили «Панцирю» в спину.

Надо сразу оговориться, пока очень и очень мало информации, чтобы по результатам этого удара делать какие-либо достоверные оценки и выводы.

Судя по видео Армии обороны Израиля, «Панцирь» в момент удара не находился на оборудованной в инженерном плане позиции и даже не был каким-либо, пусть даже самым элементарным образом, замаскирован.

Это говорит о том, что боевая машина ЗРК была абсолютно не готова к боевой работе. Более того, комплекс находился в свернутом состоянии.

И где «Панцирь» располагался на местности в тот момент — тоже абсолютно неясно. То ли это была улица (или автострада) с пешеходным переходом на заднем плане, то ли торец взлетно-посадочной полосы. А если это ВПП, то опять-таки ЗРК находился слишком близко от ее края.

Специалисты сразу обратили внимание — комплекс не включен и не приведен в готовность для открытия огня. Это хорошо заметно даже по израильскому видео. Ракеты и пушки комплекса даже не развернуты в сторону возможного направления стрельбы. Можно предположить, что «Панцирь» совершал марш и непосредственно перед ракетным ударом Израиля сделал остановку.

Расчет ЗРК (а это как раз три человека) в момент удара израильской ракеты находился на улице. Тот военнослужащий сирийской армии, который побежал к боевой машине, вполне возможно, получил какую-то команду (на продолжение совершения марша, на включение комплекса и приведение в боевую готовность, наконец, был вызван вышестоящим командиром к средствам связи). Скорее всего, он, как и остальные лица боевого расчета, не видел израильской ракеты. В противном случае боец, скорее всего, не побежал бы к боевой машине.

В ходе ведения боевых действий не бывает честных и нечестных приемов нанесения удара. Времена рыцарского противоборства, когда бои велись в соответствии с кодексом чести, давно закончились. Все хорошо, что ведет к поражению противника. Но, по большому счету, израильский удар — это удар исподтишка.

И говорить в этом случае, что ЗРК «Панцирь» не оправдал возложенных на него надежд, крайне преждевременно и неоправданно. Правильнее сказать — сирийский расчет (а главным образом, его командиры) прозевал удар противника.

Мог ли «Панцирь С1» обстрелять и поразить ракету Spike NLOS? Напомним, Spike может устанавливаться на воздушных, морских, или сухопутных носителях. В частности, данными ракетами комплектуется самоходная артиллерийская установка нового поколения «Пэрэ». Однако не факт, что наш «Панцирь» был поражен именно этим типом САУ.

Вес Spike NLOS в упаковочном контейнере — 71 кг, длина более 1,5 м. Ракета имеет среднюю скорость полета 130-180 м/с. Точных данных по эффективной поверхности рассеяния Spike NLOS нет, но есть основания предполагать, что она сравнима с 0,03 кв. м.

То есть как цель она находится в пределах возможностей «Панциря». Комплекс может поразить ее как ракетами, так и пушечным огнем.

Своими ракетами «Панцирь» может сбить цель еще с меньшей отражающей поверхностью, порядка 0,01 кв. м и двигающуюся со скоростью 1200 м/с. В этом случае даже не требуется особо высокой подготовки расчета. С этой задачей справятся специалисты среднего уровня выучки.

Что касается возможности поражения Spike NLOS пушеным огнем «Панциря» с использованием видеоканала, то и эта задача выполнима. Но в этом случае требуется очень высокий уровень натренированности расчета. Это должны быть первоклассные стрелки.

Таким образом, слухи о том, что израильский Spike NLOS находится за пределами ТТХ «Панциря», не имеет под собой никаких оснований.

Есть вопросы и к организации зенитной ракетной обороны со стороны сирийских военных в этом районе в целом. ЗРК никогда не воюют сами по себе. Они действуют в составе подразделения, части, группировки.

Если подвергшийся удару «Панцирь» совершал марш, то он должен быть прикрыт от ударов воздушного противника другими взаимодействующими с ним комплексами и системами, истребительной авиацией, скорострельной малокалиберной зенитной артиллерией, средствами РЭБ. Этого сделано, по всей видимости, не было. То есть элементарное взаимодействие между сирийскими силами и средствами ПВО отсутствовало как таковое. Только такой вывод можно сделать по результатам удара по одинокому «Панцирю».

В подобном случае никакие, даже самые совершенные зенитные ракетные системы не помогут. Ни «Панцири», ни «Триумфы», ни «Торы» не следует воспринимать как некие мечи-кладенцы, способные разметать в разные стороны любого противника. Перечисленные системы всего лишь элемент правильно организованной и выстроенной системы противовоздушной обороны, причем личный состав должен отличаться высокой выучкой.

Наконец, «неубиваемых» ЗРС и ЗРК просто не бывает. У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки. И трагедии из утраты одной боевой машины (равно как и подвергать сомнению ее высокие боевые качества) делать все же не стоит. Случай с этим сирийским «Панцирем» не может служить основанием для дискредитации комплекса в целом.