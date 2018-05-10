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Израиль уничтожил российский «Панцирь»
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Израиль уничтожил российский «Панцирь» при ударе по Сирии 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Армия обороны Израиля в твиттере опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS попадает в зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».
Как отмечается, видео снято с камеры на ракете. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.
По данным The Jerusalem Post, целью ракеты стала система SA-22 Greyhound — российская ЗРПК «Панцирь-С1».
При этом, по информации издания, это первая подтвержденная потеря подобной техники в Сирии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии.
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