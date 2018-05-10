Израиль уничтожил российский «Панцирь»

Армия обороны Израиля в твиттере опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS попадает в зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».
Как отмечается, видео снято с камеры на ракете. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45— IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.
По данным The Jerusalem Post, целью ракеты стала система SA-22 Greyhound — российская ЗРПК «Панцирь-С1».
При этом, по информации издания, это первая подтвержденная потеря подобной техники в Сирии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии.