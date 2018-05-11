«Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся» 

Переговоры о поставке Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не ведутся, сообщил "Известиям" помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
Как сообщалось ранее, о возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет "никаких моральных обязательств" не поставлять С-300 Сирии.
"Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны. — "Известия") речи не идет", — цитирует газета Кожина.
Он также отметил, что у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".