«Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся»

"Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны. — "Известия") речи не идет", — цитирует газета Кожина.

Он также отметил, что у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".