Киев модернизировал ПВО на деньги Roshen

«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны», — сказал Полторак.

Глава Минобороны рассказал, что когда-то Украина имела три кольца противовоздушной обороны, а затем оружие было продано или уничтожено.

Он заявил, что финансовые проблемы пока не позволяют Украине перейти на новые образцы вооружений по стандартам НАТО : комплексы ПВО, системы залпового огня, артиллерийские системы, противотанковые средства и средства радиоэлектронной борьбы.

«Это длительная работа, реформа будет продолжаться и после 2020 года», — пообещал Полторак.

Кондитерская компания Roshen была основана Петром Порошенко в 1996 году. В 2016 году Порошенко передал ценные бумаги компании в управление ценные бумаги в управление трастовому фонду N. M. Rothschild & Sons (Rothschild).