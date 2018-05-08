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Киев модернизировал ПВО на деньги Roshen
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Киев модернизировал ПВО на деньги Roshen 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Система ПВО вокруг Киева модернизирована в том числе на деньги компании Roshen, основанной президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Обозреватель», передает РБК.
«Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны», — сказал Полторак.
Глава Минобороны рассказал, что когда-то Украина имела три кольца противовоздушной обороны, а затем оружие было продано или уничтожено.
Он заявил, что финансовые проблемы пока не позволяют Украине перейти на новые образцы вооружений по стандартам НАТО: комплексы ПВО, системы залпового огня, артиллерийские системы, противотанковые средства и средства радиоэлектронной борьбы.
«Это длительная работа, реформа будет продолжаться и после 2020 года», — пообещал Полторак.
Кондитерская компания Roshen была основана Петром Порошенко в 1996 году. В 2016 году Порошенко передал ценные бумаги компании в управление ценные бумаги в управление трастовому фонду N. M. Rothschild & Sons (Rothschild).
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